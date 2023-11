Biberach

Bund erteilt Breitband-Förderbescheide

Biberach / Lesedauer: 1 min

Der Bund hat per Förderbescheid insgesamt 37 Millionen Euro an Breitbandförderung zugesagt, von denen 20 Städte und Gemeinden im Landkreis Biberach profitieren würden. Das teilt der Biberacher Bundestagsabgeordnete Martin Gerster (SPD) mit, fügt in seiner Mitteilung aber hinzu, dies erfolge „vorbehaltlich eines Beschlusses zum Haushalt 2024“.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 16:59 Von: sz