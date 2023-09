Bund ändert Rahmenbedingungen für Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft

Der Bund ändert voraussichtlich ab 2024 die Rahmenbedingungen für die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft. Aus diesem Grund müssen die Förderungen für Maßnahmen im Rahmen der nachhaltigen Waldwirtschaft unbedingt noch 2023 ausgezahlt werden. Daher bittet das Kreisforstamt Biberach Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, die Verwendungsnachweise von Wiederbewaldungsmaßnahmen zeitnah nach Ausführung der Maßnahme, spätestens jedoch bis 2. Oktober, im Kreisforstamt abzugeben. Dies gibt das Landratsamt Biberach bekannt.

Die Förderanträge für die Aufarbeitung von Schadholz, die Bewässerung und das Borkenkäfermonitoring sollten spätestens am 16. Oktober beim Kreisforstamt eingegangen sein. „Ich möchte Sie bitten, Ihre Verwendungsnachweise direkt im Anschluss an die Maßnahme an das Kreisforstamt zu übermitteln, damit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese noch fristgerecht bearbeiten können und die Beträge dann auch ausgezahlt werden“, so Karin Ott, stellvertretende Leiterin des Kreisforstamts, in der Mitteilung.

Das Kreisforstamt weist darauf hin, dass in diesem Jahr aufgrund der frühen Abgabetermine voraussichtlich keine geförderten Herbstpflanzungen möglich sind. Für alle Maßnahmen, die noch nicht ausgeführt wurden, müssen ab Anfang 2024 gegebenenfalls neue Anträge gestellt werden.