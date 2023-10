Bürgertag unter besonderen Vorzeichen

Die Stadt Biberach lädt am Sonntag, 8. Oktober, um 18.30 Uhr die Öffentlichkeit zum neunten Biberacher Bürgertag in die Stadthalle ein. Die Veranstaltung ist dem Dank für die erfolgreiche Hilfsachse Biberach-Schweidnitz gewidmet. Auf diesem Weg wurden unmittelbar nach Beginn des Ukraine-Kriegs unbürokratisch Hilfsgüter in die polnische Partnerstadt Schweidnitz und in das Kriegsgebiet gebracht. Die Festrede hält die Stadtpräsidentin der polnischen Partnerstadt Schweidnitz, Beata Moskal-Słaniewska. Saalöffnung ist um 17.30 Uhr.

So werden in diesem Jahr beim Bürgertag Personen aus Biberach und Schweidnitz ausgezeichnet, ohne deren großes persönliches Engagement diese Hilfsaktion nicht möglich gewesen wäre: Konkret sind dies Hans-Bernd Sick, Małgorzata Jasińska-Reich, Maksym Kuruts und Natalia Sztandera, die am 8. Oktober die Bürgerurkunde verliehen bekommen.

Hans-Bernd Sick ist seit fast 20 Jahren in verschiedenen Funktionen für den Verein „Städte Partner Biberach“ (Stäpa) aktiv. Seit März 2018 ist Sick Vorsitzender des Vereins. Er engagiert sich seit vielen Jahren im Asti-Ausschuss und hat hier nicht nur geholfen, Freundschaften aufzubauen und auszuweiten, sondern sich vor allem durch sein Engagement bei musikalischen Kontakten hervorgetan. Er kümmert sich seit 1988/1989 um die Organisation und Vermittlung von Musikevents. Nach wie vor ist er Mitglied beim Verein Musiknacht und unterstützt die Rondellkonzerte. Hier sind daher auch meist Bands aus Asti vertreten. Als Vorsitzender des Vereins „Städte Partner Biberach“ repräsentiert Hans-Bernd Sick diesen bei Sitzungen und Veranstaltungen, sowohl vor Ort als auch in den Partnerstädten. Auch dank seiner Bemühungen hielten sich selbst während der Corona-Zeit die Mitgliederzahlen stabil.

Małgorzata Jasińska-Reich ist seit 2001 Mitglied des Vereins „Städte Partner Biberach“ und seit März 2018 Vorsitzende des Schweidnitz-Ausschusses. Sie unterhält gute Kontakte in die Partnerstadt Schweidnitz, vor allem zu den Mitgliedern der Partnerorganisation des Stäpa in Schweidnitz und auch ins Rathaus Schweidnitz als offizieller Anlaufstelle der Städtepartnerschaft. Diese Kontakte und guten Beziehungen waren von großem Wert bei der Organisation der Hilfstransporte für die Ukraine nach Schweidnitz. Während des gesamten Zeitraums der Hilfe für die Ukraine unterstützte Jasińska-Reich diese sehr, beriet und half bei der Organisation, beim Dolmetschen beim Sammeln von Spenden und der Überführung dieser nach Polen. Mehrfach begleitete sie Hilfstransporte nach Schweidnitz persönlich. Von enormem Wert waren auch ihre ausgezeichneten persönlichen Kontakte zum Partnerschaftsverein in Schweidnitz.

Die Stiftung „Patrz Sercem“ (zu Deutsch: Schau mit dem Herzen) wurde von Maksym Kuruts und Natalia Sztandera gegründet und ist seit dem 23. Mai 2022 offiziell tätig. Bereits in den ersten Tagen des Kriegs wurde mit der Arbeit zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine begonnen.

Zunächst wurden die Aktivitäten der Stadt Schweidnitz in Bereichen wie Übersetzungen, Transport und Betreuung ankommender Flüchtlinge unterstützt. Zwei Tage nach Kriegsausbruch fuhren bereits zum ersten Mal zwei Busse mit Hilfsgütern zur Grenze. Mittlerweile werden durchschnittlich alle zwei Wochen eingesammelte Hilfsgüter zur Grenze gebracht. Ohne Kuruts und Sztandera wäre die spontane und effektive Hilfe auf Grundlage der Städtepartnerschaft nicht möglich gewesen.

Mit der Bürgerurkunde werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die durch ihre Leistungen auf kommunalpolitischem, wirtschaftlichem, sozialem, kulturellem oder sportlichem Gebiet in besonderer Weise der Stadt Biberach und ihrer Bürgerschaft gedient haben.