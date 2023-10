Im Zeichen internationaler Freundschaft, aber auch des Ukrainekriegs hat der Biberacher Bürgertag am Sonntagabend in der Stadthalle gestanden. Vier Mal verlieh Oberbürgermeister Norbert Zeidler die Bürgerurkunde, in zwei Fällen erstmals ins Ausland.

„Stand with Ukraine“ war die Einladung zum diesjährigen Bürgertag überschrieben und OB Zeidler erinnerte daran, wie sehr die Biberacher Städtepartnerschaft mit dem polnischen Schweidnitz in den vergangenen eineinhalb Jahren durch den Krieg in der Ukraine geprägt war. Die Stadt Biberach hatte sich Anfang März 2022 entschlossen, den Menschen aus der Ukraine zu helfen ‐ und zwar über die Verbindungen, die die polnische Partnerstadt in die Ukraine hat. Außerdem sollten die vielen Ukrainer unterstützt werden, die nach Schweidnitz geflohen waren.

Große Biberacher Hilfsbereitschaft

Zeidler erinnerte an die große Hilfsbereitschaft der Biberacher, die 240.000 Euro an Geld und jede Menge Hilfsgüter spendeten. Über die Hilfsachse Biberach-Schweidnitz kam die Hilfe zu den Menschen aus der Ukraine. „Selten zuvor wurde in einer so dichten Form deutlich, was bürgerschaftliches Engagement leisten kann“, sagte der OB. „Selten wurde aber auch so deutlich, worin die immense Stärke Europas liegt.“ Die Freundschaft mit Schweidnitz habe eine ganz neue Tiefe, ein neues Fundament bekommen.

OB Norbert Zeidler erinnerte an den Beginn der Hilfsachse Biberach-Schweidnitz. (Foto: Gerd Mägerle )

Die Hilfsachse Biberach-Schweidnitz sei in ganz hohem Maße eine brillante Leistung des Vereins Städte Partner Biberach (Stäpa) gewesen sowie der Stiftung „Patrz Sercem“, die in Schweidnitz ins Leben gerufen wurde. Die Bürgerurkunden gingen deshalb an vier Vertreter beider Seiten.

Hilfskette von Biberach in die Ukraine

Die Schweidnitzer Stadtpräsidentin Beata Moskal-Slaniewska war zur Feierstunde nach Biberach gekommen und hielt die Festrede. Sie erinnerte an die großen Herausforderungen, die sie mit Beginn des Ukrainekriegs auf ihre Stadt zukommen sah. „Niemand hatte uns darauf vorbereitet, es gab keine Anleitung.“ Sie habe aber gesehen, wie die Herzen der Schweidnitzer sich öffneten. „Es passierten wundervolle Dinge.“ Biberach sei die erste Stadt gewesen, die Schweidnitz in dieser Situation den Rücken gestärkt habe. „Niemand unterstützte uns so, wie Biberach dies tat“, sagte Moskal-Slaniewska.

„Die Beziehung, die wir haben, wird niemals irgendwer zerstören können“, sagte die Schweidnitzer Stadtpräsidentin Beata Moskal-Slaniewska über die Städtepartnerschaft zu Biberach. (Foto: Gerd Mägerle )

So habe man den Ukrainern in Schweidnitz helfen können, aber auch den Menschen in der Ukraine, „weil es mutige Männer gab, die die Hilfsgüter über die Grenze brachten“, sagte die Stadtpräsidentin. So reiche die Hilfskette nicht nur von Biberach nach Schweidnitz, „sondern auch in viele Orte in der Ukraine, deren Namen wir wahrscheinlich nie erfahren, aber wo Menschen auf unsere Hilfe vertrauten“. Inzwischen lebten rund 12.000 Ukrainer in der 57.000-Einwohner-Stadt Schweidnitz und so lange der Krieg dauere, werde sie nicht müde, diesen Menschen zu helfen, sagte Moskal-Slaniewska.

„Echte Partner, echte Freunde“

Der Krieg habe der Städtepartnerschaft mit Biberach, die vor gut 30 Jahren begann, eine neuen Aspekt hinzugefügt. „A friend in need is a friend indeed“, sagte die Stadtpräsidentin, was soviel bedeutet wie: „Ein Freund in der Not ist ein wahrer Freund.“ Und weiter: „Wir konnten uns davon überzeugen, dass wir in Ihnen echte Partner, echte Freunde haben.“ Sie danke für die große Hilfe.

„Die Beziehung, die wir haben, wird niemals irgendwer zerstören können“, sagte Beata Moskal-Slaniewska unter dem großen Applaus der rund 400 Gäste. Nächsten Sonntag sind Parlamentswahlen in Polen, die auch über den künftigen Kurs Polens gegenüber Europa entscheiden. „Wir aus Schweidnitz, die wir heute hier sind, möchten in einem offenen Europa leben.“

Bürgerurkunde für Malgorzata Jasinska-Reich

OB Zeidler verlieh im Anschluss die Bürgerurkunden. Die erste Geehrte war Malgorzata Jasinska-Reich. Sie stammt aus Posen (Polen) und ist seit 2001 Mitglied im Stäpa und seit 2018 Vorsitzende des Schweidnitz-Ausschusses. „Sie ist inzwischen durch und durch in Biberach beheimatet, verkörpert daher ein Ideal der Integration und nutzt ihre biografische Situation, um eine Brücke zwischen den Nationen und Völkern zu schlagen“, so der OB. Mit ihrer charmanten, ansteckenden Art sei sie ein echtes Pfund für die Städtepartnerschaft zu Schweidnitz. Für das Zustandekommen der Hilfsachse Biberach-Schweidnitz sei Jasinska-Reich ein Motor des Projekts gewesen.

Malgorzata Jasinska-Reich erhielt die Bürgerurkunde von OB Zeidler. (Foto: Gerd Mägerle )

Sie sei nur ein kleines Glied in einer Hilfskette, bedankte sich die Geehrte. „Diese Urkunde gebührt all den Menschen, die mitgeholfen haben, und ich werde sie bei mir liebevoll aufbewahren.“

Bürgerurkunde für Hans-Bernd Sick

Der zweite Geehrte war Hans-Bernd Sick. Durch seine Liebe zu Italien und der Musik habe er ab 1986 Kontakte in die Partnerstadt Asti geknüpft und so sein ehrenamtliches Engagement aufgebaut, sagte Zeidler. Nicht nur im Stäpa, auch für den Musiknacht-Verein und die Rondellkonzerte engagiert sich Sick ehrenamtlich. 1993 wurde er zunächst Pressewart im Stäpa, seit 2018 ist er dessen Vorsitzender und war mitverantwortlich für eine zukunftsgerichtete Organisationsstruktur des Vereins. Zeidler lobte Sicks Weltoffenheit, seine kommunikative Art, sein Organisationstalent und seinen Humor. „Einen besseren Chefdiplomaten für Biberach in der weiten Welt können wir uns definitiv nicht wünschen.“

Hans-Bernd Sick, Vorsitzender des Vereins Städte Partner Biberach, wurde von OB Zeidler mit der Bürgerurkunde geehrt. (Foto: Gerd Mägerle )

„Die Bürgerurkunde ist zwar eine persönliche Auszeichnung, aber als Einzelner bewegt man wenig“, sagte Hans-Bernd Sick in seiner Dankesrede. Es brauche viele, die anpacken ‐ in Biberach und in den Partnerstädten.

Bürgerurkunden für Natalia Sztandera und Maksym Kuruts

Die Bürgerurkunden drei und vier an diesem Abend gingen an Natalia Sztandera und Maksym Kuruts aus Schweidnitz ‐ und somit erstmals ins Ausland. Das sei eine politisch motivierte Auszeichnung, sagte Zeidler, „und ich bin unserem Gemeinderat dankbar, dass er einstimmig diesem Ansinnen zugestimmt hat“. Sztandera und Kuruts, der ukrainischer Staatsbürger ist, gründeten in den Tagen nach Kriegsbeginn in Schweidnitz eine Hilfsorganisation, die zwischenzeitlich eine Stiftung ist.

Bürgerurkunden erhielten Natalia Sztandera (Mitte) und Maksym Kuruts (l.) aus Schweidnitz für ihre Ukraine-Hilfe. (Foto: Gerd Mägerle )

Sie versorgen sowohl die Menschen aus der Ukraine, die in Schweidnitz ankommen, mit Hilfsgütern als auch die Menschen in der Ukraine, indem sie Hilfstransporte über die Grenze bringen. „Ohne die beiden wäre unsere Hilfe auf Grundlage der Städtepartnerschaft nicht möglich gewesen“, lobte Zeidler die Geehrten. „Sie zeigen für mich mustergültig, dass gerade in einer so schwierigen Lage der Einzelne einen signifikanten Unterschied machen kann.“ Die Bürgerurkunde sei auch ein Symbol dafür, dass Biberach ihre Arbeit weiter unterstütze.

Drei Gemälde als Dank

Natalia Sztandera sagte, dass ihre Stiftung inzwischen 35 Transporte mit 120 Tonnen Hilfsgütern im Wert von 200.000 Euro ins Kriegsgebiet gebracht habe. Sie danke für das Engagement und die großzügige Hilfe. Und Maksym Kuruts schilderte ausführlich und in bewegenden Worten seinen persönlichen Konflikt als Ukrainer: „Ich bin hin- und hergerissen zwischen Hilfe von Schweidnitz aus und dem Gedanken, dass ich in der Ukraine eigentlich an der Front kämpfen sollte.“

Als Dank überreichten die beiden Gehrten aus Schweidnitz drei Gemälde einer ukrainischen Militärärztin. (Foto: Gerd Mägerle )

Als Dank überreichten die beiden drei Gemälde einer ukrainischen Militärärztin an OB Zeidler, Josepha Brugger (zuständig für Städtepartnerschaften) und Sven Layer (Feuerwehr Biberach).

Die Band Karm(A) umrahmte den Bürgertag musikalisch. (Foto: Gerd Mägerle )

Die Feierstunde wurde musikalisch von der Band Karm(A) umrahmt. Kerstin Bönsch (Gesang), Andreas Winter (Piano), Michael Nover (Gitarre/Saxofon) und Roland Gütt (Schlagzeug) boten Musikalisches, aber auch Literarisches zum Thema Krieg und Frieden.