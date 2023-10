Bürgerbeteiligung zum Thema kommunale Wärmeplanung Biberach

Die kommunale Wärmeplanung ist in Baden-Württemberg verpflichtend für alle größeren Städte. Auch Biberach erstellt einen Wärmeplan, der die Wärmeversorgung der Stadt langfristig klimaneutral und zukunftsfähig machen soll. Am Mittwoch, 8. November, 18 Uhr, findet im Heinz H. Engler-Forum, Wilhelm-Leger-Straße 2, in Biberach, eine Bürgerbeteiligung zur Wärmeplanung statt. Dies teilt die Stadt mit.

Vor Kurzem wurde der Stand des Wärmeplans im Biberacher Bauausschuss vorgestellt: Die Stadt hat die Bestandsanalyse abgeschlossen, nun werden Eignungsgebiete definiert. Für die Eignungsgebiete wird das Stadtgebiet auf Basis der erhobenen Daten in Gebiete eingeteilt, in denen ein Wärmenetz oder eine Einzelversorgung sinnvoll ist. Wärmenetze machen in der Regel in Gebieten Sinn, in denen der Wärmebedarf sehr hoch ist, zum Beispiel in der Altstadt oder bei Geschossbauten. Eine Einzelversorgung wird hingegen beispielsweise in Wohngebieten mit vielen Einfamilienhäusern und einem geringen Verbrauch angestrebt. Durch die umfassende Datengrundlage der Wärmeplanung ergeben sich auch für Mischgebiete klare Zuteilungen.

Zu beachten ist, dass die Eignungsgebiete zunächst nur als Orientierung für die künftige Wärmeplanung dienen. Für die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes, die sich teils an der Wärmeplanung orientiert, gelten die Eignungsgebiete zunächst nicht. Denn um im Gebäudeenergiegesetz zu greifen, müssen die Eignungsgebiete noch mal gesondert beschlossen werden ‐ in Biberach geschieht das voraussichtlich erst in den nächsten Jahren.

Bei der Bürgerbeteiligung am 8. November wird die kommunale Wärmplanung vorgestellt und der Stand der Eignungsgebiete präsentiert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.