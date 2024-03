Der Landkreis Biberach ist bei der Planung der B-312-Ortsumfahrungen neue Wege gegangen. Mit Workshops und Informationsbeteiligungen sollten die Bürger mit ins Boot geholt werden. Der Eindruck bei der Abschlussveranstaltung in Reinstetten: Nach wie vor sind nicht alle glücklich mit dem Verkehrsprojekt, die Akzeptanz unter den Teilnehmern war aber groß.

Bei 14 Veranstaltungen boten Straßenamt und Flurneuordnungsamt Landwirten, Grundstückseigentümern und allen interessierten Bürgern die Gelegenheit, sich einzubringen. An acht Informationsveranstaltungen in den Jahren 2017 bis 2021 hatten jeweils 30 bis 50 Personen teilgenommen, bei den acht folgenden Workshops in Ringschnait, Ochsenhausen und Erlenmoos waren es anschließend 15 bis 30 Personen.

Auch der Reinstetter Gemeindesaal war mit rund 160 Menschen wieder gut gefüllt. Darunter waren auch die Bürgermeister der beteiligten Kommunen und Landrat Mario Glaser. Letzterer sprach bei der Begrüßung von einer „einmaligen Art der Bürgerbeteiligung“ und bemerkte: „Andernorts stehen schon die Bagger, bevor man auf die Idee kommt, die Bürger zu beteiligen.“ In das Lob stimmte später auch Ochsenhausens Bürgermeister Philipp Bürkle ein: „Straßen zu planen, ist nicht die originäre Aufgabe eines Landratsamts“, stellte er fest und fügte hinzu: „Wenn wir es kommunal machen, wird das Ergebnis besser.“

Die Amtsleiter Gunnar Volz und Christian Helfer blickten auf die bisherigen Veranstaltungen zurück und brachten die Besucher auf den aktuellen Planungsstand. Die verteilten sich dann auf sechs Klassenzimmer der benachbarten Gemeinschaftsschule. Mitarbeiter des Landratsamts sowie der beteiligten Planungsbüros präsentierten dort die aktuellen Pläne noch detaillierter und standen für Fragen und Anmerkungen zur Verfügung. Wo genau befinden sich die Querungen? Wie hoch und breit werden die Unterführungen? Was ist beim Lärmschutz geplant? Was passiert mit dem Staudamm? Straßenamtsleiter Gunnar Volz und seine Mitstreiter bemühten sich, alle Fragen zu beantworten.

Volz war Ansprechpartner im Raum für die Ortsumfahrung Ochsenhausen-Erlenmoos-Edenbachen, der in den rund 60 Minuten am besten gefüllt war. Zu den aufmerksamen Zuhörern gehörte auch Dominik Schädler. Der Nebenerwerbslandwirt aus Ochsenhausen hatte zuvor bereits einen Workshop besucht. Für ihn bringe die neue Umfahrung keinerlei Vorteile, sondern eine „Riesenstraße 150 Meter von unserem Haus entfernt“. Schädler hat sich dennoch mit dem Straßenprojekt arrangiert, weil es dem „Wohl der Allgemeinheit“ diene. Zudem findet er es „sinnvoll, dass die Leute vor Ort“ einbezogen werden.

Christian Helfert, Leiter des Flurneuordnungsamts der Kreise Biberach und Alb-Donau, brachte die Besucher zu Beginn der Veranstaltung auf den neuesten Stand. (Foto: Gregor Westerbarkei )

„Ich bin beeindruckt, wie sich die Landwirte eingebracht haben“, sagte Günter Eger. Der Ochsenhauser zeigte sich angetan vom Vorgehen des Landkreises und ist überzeugt, dass die Bürger bei einer Planung durch das Regierungspräsidium vor vollendete Tatsachen gestellt worden wären. So aber habe sich bislang nicht eine Initiative gegen die Umfahrungen gebildet. Auch die Reinstetter Schulleiterin Antje Licht lobte „die direkte Kommunikation“, die beispielsweise bei der Planung von Ausgleichsflächen zu wichtigen Erkenntnissen geführt habe.

Unmut bei einigen bleibt

Es gab aber auch einige Besucher, die gar nicht glücklich mit den Planungen sind. Zwei davon, warfen im Raum „Ökologie/Wasser“ einen Blick auf die Pläne. Während man zukünftig den Verkehr aus Ochsenhausen herausnehme, werde die Belastung für Orte wie Reinstetten und Laubach zunehmen, klagte ein Mann. Dort will der Landkreis „durch verkehrslenkende Maßnahmen wie einer Geschwindigkeitsbegrenzung und baulichen Maßnehmen“ der prognostizierten Verkehrszunahme entgegenwirken.

Ein weiterer Besucher ärgerte sich, dass seiner Familie wie bereits vor Jahrzehnten durch eine Flurneuordnung Fläche verloren gehe. Noch könne Einfluss auf die Planung genommen werden, versicherten die Mitarbeiter des Planungsbüros Eberhard. Doch bevor sie konkret auf die Sorgen des Mannes eingehen konnten, hatte dieser bereits sichtlich aufgewühlt den Raum verlassen. „Man kann es nicht allen recht machen“, sagte ein anderer Besucher schulterzuckend.

Der Biberacher Baubürgermeister Christian Kuhlmann wirft gemeinsam mit Ortsvorsteher Walter Boscher und anderen Besuchern einen Blick auf die Pläne zur Ortsumfahrung Ringschnait. (Foto: Gregor Westerbarkei )

Nach gut einer Stunde ging es für alle wieder zurück in den Gemeindesaal. Helfert und Volz blickten noch einmal kurz auf die weiteren Planungsschritte, die bis zum derzeit für 2030 avisierten Baubeginn noch erfolgen werden. Der Landkreis hofft, dass sich die Zeit und das Geld, das man in den Bürgerbeteiligungsprozess investiert hat, auszahlen und sich die Anzahl der Einwendungen im Rahmen hält. Zwei Jahre vor dem Baustart soll der Antrag auf Einleitung des Flurneuordnungsverfahrens erfolgen. Zu dem Verfahren gehört auch, dass eine Vertretung der Eigentümer gebildet wird. „Wir werden auch die nächsten Jahre präsent sein“, versprach Helfert. Bereits eingangs hatte Landrat Glaser zugesichert, „dass wir als Landratsamt weiter für eine transparente Planung sorgen werden“.

Als Helfert abschließend noch zu Fragen einlud, blieb es bei einer einzigen Meldung. „Vier Meter“ werde die Fahrbahnbreite auf den Brücken betragen, beantwortete Volz die Frage. Der Landwirt hätte sich zwar „20 Zentimeter mehr“ gewünscht, konnte aber offensichtlich mit der Auskunft leben. In einer am Eingang platzierten Box für Anmerkungen landeten am Ende insgesamt noch vier Zettel. Das Landratsamt zog ein positives Fazit: „Der Abend lief aus unserer Sicht sehr ruhig ab und man hat aus den Gesprächen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander gemerkt, dass den Planungen viel Verständnis entgegengebracht wird.“

Aktuelle Informationen zur Planung der B-312-Ortsumfahrungen stellt das Landratsamt unter https://b312.biberach.de zur Verfügung.