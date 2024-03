Das Straßenamt des Landkreises Biberach arbeitet weiter mit Hochdruck an den B-312-Ortsumfahrungen und übernimmt nun auch die Planungen für den Abschnitt zwischen Edenbachen und Eichenberg. Amtsleiter Gunnar Volz berichtete im Kreistagsausschuss für Umwelt und Technik zudem von den Workshops mit betroffenen Bürgern.

Gemeinsam mit dem Flurneuordnungsamt wurde in 14 Informations- und Workshopveranstaltungen das landwirtschaftliche Wegenetz im Bereich der geplanten Umfahrungen und darüber hinaus abgestimmt. „So konnten wir das Fachwissen der Landwirte vor Ort einfließen lassen und ihnen gleichzeitig das Gefühl geben, am Prozess beteiligt zu sein“, sagte Volz. Landrat Mario Glaser ergänzte: „Die viele Vorarbeit sollte die Akzeptanz erhöhen und das Verfahren beschleunigen.“

Ratschläge der Bürger bereits berücksichtigt

An den acht etwa einstündigen Informationsveranstaltungen in den Jahren 2017 bis 2021 nahmen jeweils 30 bis 50 Personen teil. An den folgenden acht Workshops in Ringschnait, Ochsenhausen und Erlenmoos konnten dann alle interessierten Bürger ihre Ortskenntnisse einbringen. An den etwa zweistündigen Veranstaltungen nahmen jeweils 15 bis 30 Personen ein. Dabei habe man auch auf Befürchtungen eingehen können, dass landwirtschaftliche Flächen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen zum Opfer fallen könnten, sagte Volz. Auch die Themen Wasserrückhaltung und Naturschutz wurden behandelt.

Durch diese Abstimmungen konnten drei ursprünglich vorgesehene Brückenbauwerke entfallen. Zwei Brückenbauwerke wurden in der Lage neu fixiert. Fünf Brücken, die die Landwirte ursprünglich zusätzlich als erforderlich betrachtet haben, konnten durch die Abstimmungsgespräche entfallen.

Derweil erhöht der Landkreis seinen Planungsanteil. Der bisherige Planungsauftrag des Landes umfasst die Ortsumfahrung Ringschnait, Ochsenhausen, Erlenmoos und Edenbachen. Die Umfahrung Edenbachen endet südöstlich von Edenbachen. Die folgenden zwei Kilometer bis zum Abzweig Eichenberg in Berkheim sind nicht ausgebaut, bevor die B 312 dann ausgebaut weiter bis zur A 7 führt. Das Regierungspräsidium (RP) Tübingen habe den Landkreis nun wegen fehlender Personalressourcen gebeten, zusätzlich die Planung für den Abschnitt zwischen Edenbachen und Eichenberg zu übernehmen.

Wie das RP sieht der Landkreis hier einige Vorteile. So könnten die Planungen mit dem gleichen Planungsteam zügig vorangetrieben werden. „Es wäre ein Treppenwitz, wenn wir die Umfahrungen bauen und dieser Flaschenhals bleiben würde“, sagte der Landrat. Das Land habe zudem zugesagt, die entstehenden Planungskosten komplett zu ersetzen.

Planungskosten steigen

Währenddessen muss die Finanzierungsvereinbarung für die Planung der B-312-Umfahrungen angepasst werden. 2009 hatte der Landkreis (50 %) die Vereinbarung mit den Städten Biberach (5 %) und Ochsenhausen (15 %) abgeschlossen. Zudem hatte die IHK Ulm sich damals bereiterklärt, bis zu 500.000 Euro (25 %) zu übernehmen und diesen Betrag zwischenzeitlich auf 615.000 Euro angehoben. Acht Jahre später stieg die Gemeinde Erlenmoos mit fünf Prozent ein.

2018 wurde die Vereinbarung bereits überarbeitet. Die angenommenen Gesamtplanungskosten stiegen um 200.000 auf 2,2 Millionen Euro. Vor allem gestiegene Ingenieurskosten sorgten für eine weitere Steigerung. Das Straßenamt geht derzeit bis zum Abschluss der Genehmigungsplanung von Gesamtplanungskosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro aus, wobei das Land davon 70 Prozent übernimmt. Die IHK habe signalisiert, ihren Beitrag nicht weiter erhöhen zu wollen, sodass sich die Mehrkosten auf die übrigen Vertragspartner verteilen.

Die Ausschussmitglieder stimmten zu, dass das Straßenamt die zusätzlichen Planungen übernimmt und der Landkreis die Finanzierungsvereinbarung neu verhandelt. Lediglich die beiden Vertreter der Grünen enthielten sich hier.