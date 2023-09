BSC Berkheim fordert den Ligaprimus heraus

Tabellenführer SGM Ummendorf/Fischbach tritt am vierten Spieltag der Fußball–Kreisliga A I beim BSC Berkheim an. Der VfB Gutenzell empfängt zum Derby die SGM Reinstetten II/Hürbel. Der SV Erolzheim versucht im Heimspiel gegen die SGM Rot/Haslach, zum ersten Saisonsieg zu kommen. Auch die SGM Tannheim/Aitrach und der FC Bellamont wollen die ersten drei Punkte einfahren.

Völlig entfesselt tritt die SGM Ummendorf/Fischbach auf. Im Schnitt schießt die SGM pro Spiel knapp sieben Tore. Auf der anderen Seite steht ein einziges Gegentor. Am letzten Spieltag wurde der VfB Gutenzell mit 7:0 abgefertigt. Wird der gastgebende BSC Berkheim das nächste Opfer? Berkheim kam zuletzt in Folge zu zwei Siegen, aber ob das gegen den Tabellenführer reicht? Zunächst wird man im Illertal versuchen, nicht gleich in den ersten Minuten ins offene Messer zu laufen. Auch die SGM Ummendorf/Fischbach wird nicht in jedem Spiel sieben Tore abliefern.

Als ein ganz starker Aufsteiger präsentiert sich bisher die SGM Reinstetten II/Hürbel. Der Lohn ist Platz zwei mit sieben Punkten aus drei Spielen. Jetzt steht das Derby gegen den VfB Gutenzell auf dem Spielplan. Wie wird Gastgeber Gutenzell die deftige Niederlage, mit der man aus Ummendorf die Heimreise antreten musste, verdaut haben? Reinstetten II/Hürbel zeigte gegen Erolzheim Moral und machte aus einem 1:3–Rückstand zur Pause noch ein 3:3.

Der SV Ellwangen reist zur nicht weit entfernten LJG Unterschwarzach. Beide Teams können Punkte dringend gebrauchen und hoffen auf einen Sieg.

Gar nichts geht bei der SGM Tannheim/Aitrach, die im Heimspiel den FC Bellamont empfängt. Beim Gastspiel bei der SGM Rot/Haslach sollen die Illertaler über 90 Minuten die bessere Mannschaft gewesen sein, aber am Ende setzte es eine 0:3–Niederlage. Aber auch der Gast aus Bellamont ist noch nicht richtig in der neuen Saison angekommen. Der FCB war am vergangenen Sonntag spielfrei und erkämpfte sich bisher lediglich einen Punkt gegen die SGM Rot/Haslach. Spielort ist Aitrach.

Ebenfalls noch nicht Fuß gefasst hat in der neuen Spielzeit der SV Erolzheim. Am letzten Spieltag glaubte man auf dem Hürbler Sportgelände den Sieg bereits in den Händen zu halten, aber am Ende reichte es nur zum ersten Pünktchen in der neuen Saison. Die zuletzt siegreiche SGM Rot/Haslach kommt zu Besuch. Rot/Haslach ist mit seinen vier Punkten aus zwei Spielen zufrieden und kann in Erolzheim mit einer gewissen Gelassenheit auftreten.

Immer noch vom ersten Spieltag lebt der SV Kirchdorf, der damals im Illertal–Derby den SV Erolzheim mit 4:2 besiegte. Danach gab es nur noch Niederlagen. Geht das auch beim SV Winterstettenstadt so weiter? Mit 0:5 musste sich der Gastgeber SV Winterstettenstadt im Derby gegen den SV Eberhardzell geschlagen geben. Trotzdem liegt Winterstettenstadt mit sechs Punkten im Soll. Eine schwere Auswärtsaufgabe hat der SV Kirchdorf vor der Brust.

Der vierte Spieltag in der Kreisliga A I im Überblick:

Samstag, 16. September, 17 Uhr:

VfB Gutenzell — SGM Reinstetten II/Hürbel

Sonntag, 17. September, 15 Uhr:

LJG Unterschwarzach — SV Ellwangen

SGM Tannheim/Aitrach — FC Bellamont

SV Erolzheim — SGM Rot/Haslach

SV Winterstettenstadt — SV Kirchdorf

Sonntag, 17. September, 17 Uhr:

BSC Berkheim — SGM Ummendorf/Fischbach