Bruno-Frey-Musikschüler in unterschiedlichen Wettbewerben ausgezeichnet

Schülerinnen und Schüler der Bruno-Frey-Musikschule Biberach sind bei unterschiedlichen Wettbewerben ausgezeichnet worden. Dies teilt die Stadt Biberach mit.

Beim Akkordeonlandesmusiktag in Filderstadt waren Lotta Schäffer und Jannik Scheuerer von der Biberacher Bruno-Frey-Musikschule erfolgreich. Zum ersten Mal spielten die beiden Jugendlichen gemeinsam als Duo vor einer Jury. Mit ihrem beherzten und überzeugten Spiel, dem abwechslungsreichen Programm und ihrer musikalischen Ausgestaltung erhielten sie nicht nur das Prädikat „ausgezeichnet“, sondern auch einen Pokal für den zweiten Platz. Darüber hinaus präsentierte Jannik Scheuerer einen Solo-Vortrag in der Altersgruppe der 13- und 14-Jährigen. Bei der anspruchsvollen „Zigeuner-Suite“ von Wilhelm Bernau und rasanten osteuropäischen Volkstänzen behielt er starke Nerven für alle schwierigen Läufe und erreichte den sechsten Platz.

Am internationalen Bachwettbewerb in Köthen nahm Eva Hummler teil und bekam einen Förderpreis. Ihr anspruchsvolles Wettbewerbsprogramm enthielt vier Pflichtstücke von Johann Sebastian Bach, eine Etüde und Valse-Impromptu von Franz Liszt sowie einen Tanz im bulgarischen Rhythmus von Béla Bartók.

Drei weitere Schüler der Bruno-Frey-Musikschule traten an der Stuttgarter Musikhochschule beim 68. Tonkünstlerwettbewerb an, bei dem 153 begabte Pianisten und Streicher im Alter zwischen sechs und 20 Jahren aus ganz Baden-Württemberg angereist waren. Aus der Klasse von Chiara Tauber nahm Judith Guderlei mit der Violine teil und gewann auf Anhieb einen zweiten Preis. Sie wurde von Anita Bender am Klavier begleitet. Aus der Klavierklasse von Anita Bender traten zwei Pianisten an: Einen zweiten Preis erreichte Maximilian Chen aus Ochsenhausen. Einen ersten Preis erhielt Lara-Maria Adler.