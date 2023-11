Brückensperrung führt zu Fahrplanänderung

Von Donnerstag, 16. November, bis voraussichtlich Freitag, 22. Dezember, kommt es zur Vollsperrung der Danzigbrücke. Die Haltestelle Landratsamt Steig 1 kann in dieser Zeit von der Linie 3 Richtung Stadtfriedhof nicht bedient werden. In der Rollinstraße vor dem Landratsamt Hausnummer 9 wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Fahrgäste werden gebeten, auf diese auszuweichen. Weitere Informationen sind bei den Mitarbeitern der Stadtwerke Biberach telefonisch unter 07351/30250150, per Mail an [email protected] oder persönlich in der Freiburger Straße 6 in Biberach erhältlich.