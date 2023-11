Die Schwangerschaftsberatungsstelle des Kreisgesundheitsamts Biberach hat die Broschüre „Wegweiser für Schwangere“ neu aufgelegt. Hier finden sich alle Themen rund um Schwangerschaft und Geburt. Dies teilt das Landratsamt mit. Als Anlaufstelle für diese Themen gibt es ein Netzwerk von kommunalen Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. Im Kreis Biberach stehen im Gesundheitsamt Beraterinnen zur Verfügung, die zu allen Themen, die im „Wegweiser für Schwangere“ aufgeführt sind, beraten. Sie überarbeiten die Broschüre regelmäßig. Diese liegt in gynäkologischen Praxen, bei vielen Gemeindeverwaltungen und Einrichtungen, die von Schwangeren frequentiert werden, aus. Zusätzlich ist der Wegweiser auf der Homepage des Kreisgesundheitsamts zu finden (www.biberach.de/kreisgesundheitsamt). Im Kreis Biberach gibt es neben der Beratungsstelle im Gesundheitsamt außerdem die katholische Schwangerschaftsberatungsstelle im Haus der Caritas in Biberach. In Baden-Württemberg gibt es 20 kommunale Beratungsstellen, in denen Schwangere und deren Angehörige Infos erhalten, bei geringem Einkommen Zuschüsse der Bundesstiftung Mutter und Kind beantragen oder sich bei Paar- und Familienproblemen beraten lassen können. Die Beratung ist vertraulich, kostenfrei, unabhängig von der Konfession und auf Wunsch anonym. Terminvereinbarung erfolgt über das Sekretariat, Telefon 07351/526151 oder Mail [email protected]. Termine können nach Absprache mit den Beraterinnen auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten stattfinden. Zu finden ist die Beratungsstelle in der Rollinstraße 15 in Biberach im zweiten Stock.