Bronnen kassiert Heimniederlage

Tabellenführer Türkspor Biberach hat sich in der Fußball-Kreisliga A II Riß mit einem 6:0-Sieg gegen den FV Rot eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Verfolger Äpfingen/Baltringen, Attenweiler/Oggelsbeuren und Laupertshausen/Maselheim gewannen aber ebenfalls ihre jeweiligen Spiele. Die SGM Stafflangen/Rissegg siegte im Derby gegen die SGM Alberweiler/Aßmannshardt. Die SG Mettenberg verlor auch gegen den FC Mittelbiberach.

SV Mietingen II - SGM Warthausen/Birkenhard II 4:2 (1:0). Ein zerfahrenes Spiel zeigten beide Teams in Hälfte eins. Trotzdem konnte die Heimelf mit einem 1:0 im Rücken in die Pause gehen. In Hälfte zwei waren die Gastgeber dann klar besser und zogen auf 4:0 davon. Danach ließ Mietingen II die Zügel etwas schleifen und die Gäste kamen noch zu zwei Toren. Tore: 1:0 Daniel Glenzinger (27.), 2:0 Simon Di Romualdo (54.), 3:0 Dominik Burry (67.), David Neuer (74.), 4:1 Fabian Hutzel (84.), 4:2 Johannes Geister (93.).

Türkspor Biberach - FV Rot 6:0 (3:0). Von Beginn waren die Gastgeber besser. Die frühe Gelb-Rote Karte für die Gäste (38.) half Türkspor zusätzlich. Der Heimsieg ging auch in dieser Höhe in Ordnung. Tore: 1:0 Boris Nji (15.), 2:0 Yunus Emre Demirezen (35.), 3:0, 4:0 Furkan Cebeci (41./FE, 50.), 5:0, 6:0 Ilyas Aksit (75., 80.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für den FV Rot (38.). Res.: 2:1.

SGM Laupertshausen/Maselheim - SV Sulmetingen II 3:1 (2:0). Die SGM begann gut und führte zur Pause mit 2:0. In der zweiten Hälfte versäumten es aber die Platzherren das dritte Tor zu machen. Den Gästen gelang der Anschlusstreffer (80.) und es folgte eine spannende Schlussphase bis zum 3:1 in der Nachspielzeit. Tore: 1:0 Tim Steinhauser (26.), 2:0 Florian Neziri (43.), 2:1 Tobias Wilhelm (80.), 3:1 Christian Jörg (90. +1).

SC Schönebürg - SGM Äpfingen/Baltringen 0:3 (0:2). Der ersatzgeschwächte SCS spielte keine gute erste Halbzeit und die Gäste gingen folgerichtig mit einem 2:0 in die Pause. Der zweite Durchgang verlief ausgeglichen, wobei die SGM noch ein drittes Tor nachlegte. Tore: 0:1 Stefan Glutsch (26.), 0:2 Lukas Egger (44.), 0:3 Daniel Egle (90.). Res.: 0:5.

SGM Stafflangen/Rissegg - SGM Alberweiler/Aßmannshardt 3:2 (2:0). Die Heimelf spielte eine gute erste Halbzeit. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offenes Derby, in dem die Gastgeber am Ende nicht unverdient die Nase vorn hatten. Tore: 1:0 Nico Haug (29.), 2:0 Marvin Jehle (45.), 2:1, 3:2 Sascha Härle (67., 84.), 3:1 Eigentor (75.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für die SGM Stafflangen/Rissegg (65.). Res.: 0:3.

SG Mettenberg - FC Mittelbiberach 1:3 (0:2). Durch einen Doppelschlag lagen die Gastgeber früh mit 0:2 hinten. In der zweiten Hälfte gelang Mettenberg der verdiente Anschlusstreffer (50.). Die Platzherren versuchten nun alles, um den Ausgleich zu erzielen, aber mit dem dritten Gästetreffer (85.) war die Partie endgültig für Mettenberg verloren. Tore: 0:1, 0:2 Leander Döller (14., 20.), 1:2 Kevin Korel (50.), 1:3 Fabian Zell (85.). Res.: 0:4.

SF Bronnen - SGM Attenweiler/Aßmannshardt 0:1 (0:0). Über weite Strecken des Spiels war die Heimelf die bessere Mannschaft, konnte aber ihre Möglichkeiten nicht in Tore ummünzen. So kam es, dass Gästespieler Mateo Peric in der 57. Minute das Tor des Tages erzielen konnte. Die cleveren Gäste ließen sich den Sieg nicht mehr aus der Hand nehmen. Res.: 1:4.