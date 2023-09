Auch in diesem Jahr dürfen sich Kunden keine Hoffnungen auf sinkende Brennholzpreise machen. Wie die Kosten für die Händler selbst zogen in diesem Jahr auch die Verkaufspreise wieder an. Im bundesweiten Vergleich zahlen die Kunden in der Region aber noch moderate Preise. Auch den Vergleich mit den Baumärkten müssen die Brennholzhändler nicht scheuen.

Laut dem Technologie- und Förderzentrum (TFZ) des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums, das zwei Mal im Jahr die Brennholzpreise in Deutschland erhebt, stiegen die Preise zwar nicht so stark an wie im vergangenen Jahr. Doch die Nachfrage sei nach wie vor hoch, wenn auch auf dem Niveau des Sommers 2022. So lag bei der letzten Erhebung im Juli der Durchschnittspreis für einen Kubikmeter Schnittholz bundesweit bei 152 Euro inklusive Lieferung. Noch zu Beginn des Jahres hatten viele Händler sich mit einer Prognose schwer getan nach den verbreiteten Hamsterkäufen und dem milden Winter, sodass die Nachfrage hätte nachlassen können. Dieser Effekt trat nach den Erfahrungen der Händler aber nicht ein.

Einige Kunden hatten gehofft, dass die Preise noch weiter sinken, aber diese Hoffnung hat sich zerschlagen. Karl Bühler

Von Normalität auf dem Markt könne noch keine Rede, sagt Karl Bühler, Inhaber von Brennholz Bühler in Laupheim, und ergänzt: „Die Lage hat sich entspannt, aber der Markt ist nach wie vor aus den Fugen.“ Eine Panikstimmung wie im vergangenen Jahr, als die Preise im Ein- und Verkauf kurzzeitig durch die Decke gingen, herrsche derzeit nicht, die Nachfrage sei aber ungebrochen groß. „Einige Kunden hatten gehofft, dass die Preise noch weiter sinken, aber diese Hoffnung hat sich zerschlagen. Die Preise haben sich auf hohem Niveau eingependelt“, sagt Bühler.

Bei Brennholz Bühler kostet derzeit eine Palette luftgetrocknetes Buchenholz, entspricht 3,2 Schüttraummetern (SRM), 495 Euro bei Selbstabholung und 535 Euro bei Lieferung. Das macht pro SRM rund 155 bzw. 167 Euro. Vor Ukrainekrieg und Corona-Pandemie hätten die Preise noch unter 100 Euro gelegen, so Bühler. Der Laupheimer Brennholzhändler empfiehlt den Kunden, ihre Wintervorräte nicht zu spät anzulegen: „Die Preise steigen gerade wieder.“ Derzeit sei auch die Verfügbarkeit kein Problem. Neukunden würden nicht abgewiesen, eine Lieferung erfolge nach ein oder zwei Wochen, so Bühler.

Händler zahlt im Einkauf rund 30 Prozent mehr

Nach einer kurzen Entspannung im Sommer verzeichnet auch Albert Albinger, Inhaber von Brennholz Albinger in Stafflangen, derzeit wieder eine „sehr hohe Nachfrage“. Die ist so hoch, dass Albingers Kapazitäten derzeit erschöpft sind und Neukunden sich den Anruf sparen können. Das Lager sei jedoch gut gefüllt. Bestandskunden müssen derzeit eine Wartezeit von zwei bis drei Wochen einkalkulieren und zahlen etwa 125 Euro für einen SRM Buche, Esche oder Eiche. Vor zwei Jahren habe der Preis noch bei etwa 100 Euro gelegen. Doch auch Albingers Kosten im Einkauf stiegen, er schätzt um etwa 30 Prozent.

Der Dürmentinger Brennholzhändler Lukas Schirmer berichtet ebenfalls von einer hohen Nachfrage, doch auch Neukunden könne er vereinzelt noch versorgen und nach etwa einer Woche Wartezeit beliefern. Bei Schirmer kostet der SRM derzeit 120 Euro. Der Dürmentinger, der ausschließlich mit Buchenholz handelt, erwartet bis zum Winter „relativ stabile Preise“.

Verhaltene Nachfrage beim Kreisforstamt

Derweil berichtet das Kreisforstamt von einer „derzeit eher verhaltenen Nachfrage nach Brennholz“ und führt dies auf den milden Winter zurück, sodass viele noch über ausreichend Brennholzvorrat verfügen. „Allerdings wird Buchen-Brennholz das ganze Jahr hinweg kontinuierlich nachgefragt, Nadelholz eher weniger“, so das Kreisforstamt und ergänzt: „Die Preise bewegen sich derzeit im Rahmen des Vorjahres.“ Das Kreisforstamt verkauft über seine Holzagentur auf seiner Brennholzbörse Rundholz im Namen der kommunalen und privaten Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer im Landkreis Biberach.

So ist die Situation bei den Baumärkten

Auch Baumärkte werben regelmäßig mit dem Verkauf von Brennholz. Die Anbieter in der Region haben derzeit laut ihren Webseiten aber kein Brennholz auf Lager. Die Preise für einen Raummeter Buchenholz, der etwa der anderthalbfachen Menge eines SRM entspricht, bewegt sich zwischen 229 und 250 Euro. Ein Markt bietet derzeit eine Lieferung an, die allerdings weitere 100 Euro kostet. Alternativ müsste man den Weg zu einem weiter entfernten Markt auf sich nehmen.