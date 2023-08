Mehr Eigenverantwortung, aber auch mehr Entscheidungsfreiheit: Aus Sicht der Feuerwehr Biberach ist die zum 1. Januar erfolgte Umstrukturierung des Kreisfeuerlöschverbands (KFLV) erfolgreich gewesen. Über die Details informierte der Biberacher Kommandant Florian Retsch im Gemeinderat. Dabei gab er auch Einblick in Einsatzzahlen und -arten.

Was sich bewährt hat, bleibt auch nach der Reform erhalten: So gibt es weiterhin die Stützpunktwehren in Biberach, Laupheim, Riedlingen, Bad Schussenried, Bad Buchau, Ochsenhausen und Erolzheim. Sie sollen auch künftig die Überlandhilfe bei größeren Einsätzen sicherstellen. Dazu gehört unter anderem das Vorhalten von Drehleitern.

Mit der neuen Struktur geht aber eine klare Trennung der Zuständigkeiten einher, die die Eigenverantwortung der einzelnen Wehren in den Kommunen stärkt. So bezahlen die Stützpunktwehren ihre neuen Fahrzeuge wieder selbst, entscheiden im Gegenzug aber auch selbst, welche Art von Fahrzeugen angeschafft werden. Die Aufgaben des KFLV fokussieren sich in erster Linie auf übergreifende Themen und Dienstleistungen, wie zum Beispiel die Kreisgerätewerkstatt in Biberach.

Umlage sinkt

Mit der neuen Struktur sinkt auch die Umlage, die jede Kommune jährlich an den KFLV zu zahlen hat. „Natürlich aber nur dann, so lange keine neuen kreisübergreifenden Projekte angestoßen werden, die finanziert werden müssen“, so Retsch. Die Stadt Biberach zahlt nach 230.000 Euro im Jahr 2022 für 2023 rund 146.000 Euro Umlage an den KFLV.

Aus unserer Sicht ist die Umstrukturierung des KFLV erfolgreich verlaufen. Florian Retsch

Ein Vorteil für die Stadt ist auch, dass die Einnahmen aus kostenersatzpflichtigen Einsätzen zu 100 Prozent in der Stadtkasse bleiben. Die Materialbeschaffung ist laut Retsch künftig effizienter, „weil wir speziell auf die Biberacher Belange reagieren können“. Auch Reparaturen und Instandsetzung könnten in kürzerer Zeit erledigt werden, weil es vor Ort mehrere Lkw–Werkstätten und -firmen gebe, mit denen die Biberacher Wehr gut zusammenarbeite, sagte der Kommandant.

Passgenauere Aus– und Fortbildung

Bei der Aus– und Weiterbildung erhofft sich die Biberacher Wehr von der Strukturreform, dass die Feuerwehrleute passgenauer auf örtliche Gegebenheiten und Risiken hin geschult werden können. So sei in Biberach vor allem der Umgang mit Einsätzen in Industriebetrieben oder auch im Tunnel wichtig –wenn der Aufstieg zur B30 als rund 900 Meter langer Straßentunnel erst einmal gebaut ist.

Die Eintreffzeit bei Einsätzen mit Menschenrettung, wonach neun Feuerwehrleute innerhalb von zehn Minuten am Einsatzort sein müssen, erreiche die Biberacher Wehr in weit mehr als 90 Prozent der Einsätze, sagte Retsch. „Aus unserer Sicht ist die Umstrukturierung des KFLV erfolgreich verlaufen.“

314 Mitglieder, bislang rund 340 Einsätze

Die Freiwillige Feuerwehr Biberach verfügt aktuell über vier Einsatzabteilungen (Biberach, Mettenberg, Ringschnait und Stafflangen). Ihnen gehören insgesamt 314 Mitglieder an, darunter 23 weibliche und fünf mit Migrationshintergrund. Der Feuerwehr stehen 24 Fahrzeuge, sechs Abrollbehälter sowie zwölf Anhänger zur Verfügung.

Der Anteil der Einsätze zur Brandbekämpfung ist nicht mehr arg hoch, das meiste sind inzwischen technische Hilfeleistungen. Florian Retsch

Im Lauf dieses Jahres hat die Feuerwehr bereits rund 340 Einsätze absolviert, darunter etwa 70 Unwettereinsätze. „Wir werden vermutlich bis Jahresende bei einer Zahl von etwa 600 Einsätzen laden“, schätzte Retsch im Gemeinderat. Der Begriff „Feuerwehr“ sein beim Blick auf die Einsatzarten allerdings inzwischen irreführend. „Der Anteil der Einsätze zur Brandbekämpfung ist nicht mehr arg hoch, das meiste sind inzwischen technische Hilfeleistungen“, so der Kommandant. „Eigentlich sind wir eine semiprofessionelle Gefahrenabwehreinheit. Aber der Begriff passt nicht auf unsere Fahrzeuge drauf.“

Stadtrat Hans Beck (CDU) dankte der Feuerwehr im Namen des gesamten Gemeinderats. Neben der Einsatztätigkeit hob er auch das Engagement bei den Hilfstransporten für die Menschen aus der Ukraine hervor, mit denen Hilfsgüter in die polnische Partnerstadt Schweidnitz transportiert wurden.