Bodyart – Das verbirgt sich hinter dem neuen Fitnesstrend

Bodyart ist ein neuer Fitnesstrend, der sich in vielen Ländern der Welt großer Beliebtheit erfreut. Vor allem in Großstädten füllen Bodyart-Veranstaltungen große Hallen. Wer das ganzheitliche Körpertraining einmal ausprobieren möchte, hat dazu am Freitag, 17. November, von 17.30 bis 18.30 Uhr Gelegenheit im Biberacher AOK-Gesundheitszentrum in der Marie-Curie-Straße 6.

Die kostenlose Veranstaltung ist Teil der AOK-Aktion „Fit durch die Jahreszeiten“ in Zusammenarbeit mit der „Schwäbischen Zeitung“. Für SZ-Abonnenten ist das Angebot kostenlos, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Im Vorfeld hat sich Tanja Bosch mit Trainer Andrew-John Philipp, bei der AOK-Fachkraft für Bewegung und Prävention, über den neuen Fitnesstrend unterhalten.

Herr Phillipp, was kann ich mir unter Bodyart vorstellen?

Es ist ein funktionelles Training mit mentalem Charakter und Yogaeinheiten. Bodyart ist ein ganzheitliches Körpertraining und basiert auf den fünf Elementen der chinesischen Medizin. Es trainiert den Menschen als Einheit von Körper, Geist und Seele.

Durch die Übungen werden Kraft, Flexibilität und Balance miteinander verbunden. Stabilität, Koordination, Wohlbefinden, Verbesserung der Körperhaltung, Vorbeugung und Entgegenwirkung von Rückenschmerzen sowie Stressabbau sind positive Effekte des einzigartigen Trainings.

Für wen eignet sich dieses Training?

Das Trainingsprinzip ist für alle Menschen geeignet, egal ob für Anfänger oder für Fortgeschrittene. Das Schöne daran ist, dass jeder für sich sein Level herausfinden und auch an seine Leistungsgrenzen kommen kann.

Das hört sich dann doch nach einem anstrengenden Training an.

Im Vordergrund steht schon, dass es ein anspruchsvolles Training sein soll. Man kommt auf jeden Fall ins Schwitzen und auch an seine Grenzen. Es sind fließende Übungen mit weichen Übergängen, die ohne Pause aneinandergereiht werden. Ganz nach dem Prinzip Yin und Yang kommt man von der Anstrengung aber auch immer wieder in die Entspannung. Auch die Atmung spielt dabei eine wichtige Rolle und natürlich Musik.

Wie sind Sie auf diesen Fitnesstrend gestoßen?

Ich bin seit knapp 20 Jahren in der Fitnessbranche tätig und bilde mich stets weiter. Als Sportökonom mit verschiedenen Trainerlizenzen interessiere ich mich sehr für alle Sportarten, die es gibt.

Bei der AOK bin ich im Rückenstudio und als Kursleiter im Reha- und Gesundheitssport tätig und ich wollte diesen Kurs gerne mal in Biberach anbieten. Jetzt freue ich mich auf die Leute, die Lust haben, sich am 17. November auf diese Übungsstunde mit mir einzulassen und etwas Gutes für ihren Körper und ihren Geist zu tun.