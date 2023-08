Boardstories für die Ferienzeit

Digitaler Lesespaß in den Sommerferien: Die Biberacher Stadtbücherei bietet Eltern und deren Kindern im Alter von fünf bis zehn Jahren einen kostenfreien Zugang zu vier ausgewählten Boardstories an. Die digitalen Geschichten können ab sofort bis Dienstag, 29. August, gelesen werden. Zur Auswahl stehen „Fräulein Hicks und die kleine Pupswolke“, „Taxifahrt mit Victor“, „Now we are cool“ und „Dr. Brumm und der Megasaurus“. Dies teilt die Stadtverwaltung Biberach mit.

Bei den Boardstories handelt es sich um digital aufbereitete Bilder– und Kinderbücher, die über einen Computer, Laptop oder Tablet angeschaut werden können — und das von überall, auch aus dem Urlaub. Interessierte können sich bei Simone Thiele, Mail [email protected], mit dem Betreff „Onilo“ anmelden. Danach erhalten sie die Zugangsdaten und weitere Informationen.

In „Fräulein Hicks und die kleine Pupswolke“ begeben sich die Kinder auf eine Reise durch den Körper. Dabei lernen sie die unaufhaltsamen Fünf kennen, die im Körper leben und tun und lassen, was sie wollen: Fräulein Hicks, die kleine Pupswolke, der Rülps, Professor Hatschi und der Gähn–Män. Die Geschichte eignet sich besonders für Vorschüler und Schüler der Klassen eins bis vier.

Für Zweit– bis Drittklässler lohnt sich die Geschichte „Taxifahrt mit Victor“. Darin spielt der Weltraum–Taxifahrer Victor die Hauptrolle. Er liebt zwar seinen Job. Aber eines Tages wird ihm langweilig und er beschließt, seinen Fahrgästen Streiche zu spielen. Doch diese führen zu ganz anderen Ergebnissen.

In der englischsprachigen Boardstory „Now we are cool“, die für Kinder im zweiten und dritten Lernjahr bestens geeignet ist, wird bald klar: Coolsein ist ganz schön anstrengend. Und in „Dr. Brumm und der Megasaurus“ nimmt der gutmütige und witzige Dr. Brumm die Lesenden mit auf die Suche nach einem Dino–Skelett, die sich als schwieriger als gedacht entpuppt.

Um diese animierten, teilweise vertonten, Bilderbücher nutzen zu können, wird eine DSL–Internetverbindung sowie ein meist vorinstallierter Browser wie Google Chrome, Mozilla Firefox oder Internet Explorer (ab Version acht) benötigt. Und für alle, die doch lieber zum gedruckten Buch greifen, gibt es im Dachgeschoss der Stadtbücherei eine große Auswahl an Kinder– und Jugendbüchern. Die Stadtbibliothek weist darauf hin, dass Büchereiausweise für Kinder bis zum 18. Geburtstag kostenfrei sind.

Weitere Informationen zur Stadtbücherei finden sich unter www.medienzentrum–biberach.de.