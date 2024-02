BMW-Fahrer mit zu viel Alkohol

Für einen 25-Jährigen endete die Fahrt am Mittwoch nach einer Kontrolle in Warthausen. Die Polizei stoppte den Fahrer des BMW um 0.20 Uhr in der Biberacher Straße. Bei der routinemäßigen Kontrolle rochen die Beamten bei dem Fahrer Alkohol. Daraufhin wurde bei ihm laut Polizeibericht vor Ort und auch auf der Dienststelle ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab, dass der 25-Jährige zu viel Alkohol getrunken hatte. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt. Seinen Führerschein durfte er behalten, sein Auto musste er stehen lassen. Der Mann sieht nun einer Anzeige entgegen.