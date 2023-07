Auch ein Tag nach der blutigen Tat am frühen Sonntagmorgen in der Biberacher Innenstadt, ist immer noch unklar, was genau passiert ist. Laut aktuellen Informationen der Staatsanwaltschaft Ravensburg soll es sich um eine körperliche Auseinandersetzung zwischen fünf Männern gehandelt haben.

„Ein Mann hat einen anderen Mann mit einer abgebrochenen Flasche am Hals leicht verletzt“, sagte Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller am Montagabend auf SZ–Nachfrage. „Es ist aber niemand lebensgefährlich verletzt worden.“

Zwei Gruppen von Männern gerieten wohl gegen fünf Uhr morgens in einen heftigen Streit, der auch körperlich wurde. Wie die Staatsanwältin bestätigte, verlagerte sich dieser Streit dann in die Nähe eines Taxis. „Zwei Männer sind in ein Taxis geflüchtet, es handelte sich hier um den Verletzten und seinen Kumpel.“ Dabei soll auch eine Autoscheibe zu Bruch gegangen sein.

Wilde Gerüchte in der Stadt

Die Polizei war, wie bereits berichtet, schnell vor Ort und konnte den Tatverdächtigen am frühen Morgen noch festnehmen.

An Bauernschützen gab es ein großes Polizeiaufgebot. (Foto: Gerd Mägerle )

Da sich die Tat am Morgen des Historischen Festzugs abspielte, die Spurensicherung bis kurz vor Umzugsbeginn vor Ort war und die Strecke zwischen Holzmarkt und Stadthalle großflächig abgesperrt wurde, kursierten sofort die wildesten Gerüchte in der Stadt und vor allem in den sozialen Netzwerken.

Nun ist aber klar, es gab keinen Toten und der mutmaßliche Täter ist gefasst. Weitere Informationen will die Staatsanwaltschaft Ravensburg am Dienstag veröffentlichen.