Blutige Tat in Biberach: 23–Jähriger sitzt in U–Haft

Staatsanwaltschaft und Polizei gaben am Dienstagmorgen weitere Informationen zur blutigen Tat am frühen Sonntagmorgen in der Biberacher Innenstadt bekannt. So wurde gegen einen 23–jährigen Eritreer Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen, er sitzt in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Biberach ermittelt indes weiter und sucht Zeugen, die etwas zum Tathergang sagen können.

Am Sonntagmorgen gegen fünf Uhr ist es im Bereich der Biberacher Stadthalle zwischen zwei Deutschen im Alter von 25 und 32 Jahren und einer Gruppierung, bestehend aus drei eritreischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 23 und 27 Jahren, zu einem verbalen Streit gekommen, der schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der beiden 23–jährigen Eritreer mit dem Flaschenhals einer abgebrochenen Glasflasche auf den 25–jährigen Deutschen eingestochen und am Hals verletzt haben.

23–Jähriger stellt sich der Polizei

Im Anschluss flüchtete der 25–jährige Verletzte mit seinem 32–jähriger Begleiter in ein Taxi, wobei sie von den drei Kontrahenten verfolgt wurden und einer der drei Eritreer eine Scheibe des Taxis einschlug. Kurz darauf trafen die ersten Polizeikräfte vor Ort ein. Diese konnten einen der 23–jährigen Männer sowie den 27–Jährigen vorläufig festnehmen. Der zweite 23–Jährige, dessen Identität zunächst unbekannt war, flüchtete.

Der verletzte 25–Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, welches er nach einer ambulanten Behandlung seiner blutenden, nicht lebensgefährlichen Schnittverletzung kurze Zeit später wieder verlassen konnte.

Die beiden anderen sind wieder auf freiem Fuß

Im Verlauf des Sonntags konnte der zweite 23–jährige Tatbeteiligte identifiziert werden, der sich schließlich freiwillig der Polizei stellte. Da die durchgeführten Ermittlungen den dringenden Verdacht begründeten, dass dieser den Stich mit der abgebrochenen Flasche geführt hatte, wurde er ebenfalls vorläufig festgenommen. Der 27–jährige sowie der weitere 23–jährige Eritreer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Sonntagnachmittag wieder auf freien Fuß gesetzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ das zuständige Amtsgericht Biberach am Montagnachmittag Haftbefehl gegen den 23–jährigen Eritreer wegen gefährlicher Körperverletzung. Seither befindet sich der Festgenommene in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Biberach zum Tatgeschehen dauern an, wobei weitere Zeugen gesucht werden, die die Auseinandersetzung beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07351/4470 zu melden.