Wie viele Menschen werden im Landkreis Biberach 2035 pflegebedürftig sein und wie können sie versorgt werden? Die Fortschreibung der Pflegebedarfsplanung 2024 bietet eine Prognose für das 2035 und soll Kommunen, Gremien und Trägern als Orientierungshilfe dienen. Kürzlich war sie Thema im Sozialausschuss des Kreistags.

Geburtenstarke Jahrgänge rücken nach

Demografische Entwicklung: Die Grundlage für den Bericht bilden die Bevölkerungsfortschreibung Ende 2020 und die Pflegestatistik des Statistischen Landesamts Ende 2021. Demnach wird die Bevölkerungszahl im Landkreis in den nächsten Jahren nur noch geringfügig ansteigen, nachdem sie seit dem Jahr 2000 vor allem aufgrund von Zuwanderung um mehr als 20.000 auf rund 204.000 Einwohner zugelegt hat.

Derzeit ist die Bevölkerung im Landkreis verhältnismäßig jung. Im Jahr 2021 betrug das Durchschnittsalter 42,9 Jahre, landesweit lag der Wert bei 43,8. 2001 betrug das Durchschnittsalter noch 38,6. Und dieser Trend setzt sich in den kommenden Jahren fort. Geburtenstarke Jahrgänge sorgen dafür, dass in den kommenden Jahrzehnten deutlich mehr Menschen als im Landesschnitt in die Altersgruppen Ü65 und Ü80 aufrücken werden. 2021 lag der Anteil der Bevölkerung ab 65 Jahren bei 19,5 Prozent. Laut Hochrechnung werden es 2035 bereits 25,6 Prozent sein.

So könnte sich laut Pflegebedarfsplanung die Situation bei stationären Dauerpflegeplätzen im Jahr 2035 darstellen. Diese Berechnungsvariante geht davon aus, dass die ambulante Pflege in den kommenden Jahren zunimmt. (Foto: Landratsamt )

Dadurch wird auch die Anzahl Pflegebedürftiger im Landkreis zunehmen. 2035 sollen es insgesamt 10.576 Menschen sein, die Pflegeleistungen benötigen. Das sind 1888 mehr als 2021. Davon werden laut Bericht vermutlich 3309 Menschen auf professionelle stationäre oder ambulante Hilfe angewiesen sein. Aktuell sind es 2623 Personen.

Wir müssen die ambulanten Strukturen ausbauen. Sozialdezernentin Petra Alger

Ambulante Pflege: 2021 haben 1220 Personen ambulante Pflegeleistungen erhalten. 2035 werden es voraussichtlich 1538 sein. Im Landkreis und auch landesweit nehmen stationäre Pflegeleistungen ab und ambulante zu. Sollte sich dieser Trend bestätigen, würden 2035 sogar 1753 Personen ambulante Pflegeleistungen erhalten. „Wir müssen die ambulanten Strukturen ausbauen“, sagte Sozialdezernentin Petra Alger. Doch in diesem Bereich gebe es Personalprobleme.

Bis zu 324 Pflegeplätze könnten fehlen

Stationäre Pflege: Aktuell stehen im Landkreis 1350 Dauerpflegeplätze zur Verfügung. Weitere 204 Plätze sind entweder bereits im Bau oder die Planungen weit fortgeschritten. Einige Einrichtungen verfügen derzeit noch über eine Befreiung von der Landesheimbauverordnung, die unter anderem Einzelzimmer vorschreibt. Werden diese Doppelzimmer in Einzelzimmer umgewandelt, könnten hier bis 2035 weitere 107 Pflegeplätze wegfallen.

Der Bericht geht für 2035 von 1447 Dauerpflegeplätzen aus. Das würde einen Bedarf von 324 zusätzlichen Plätzen bedeuten. Sollte es gelingen, noch mehr Menschen im häuslichen Umfeld durch ambulante Hilfen zu versorgen, würden 110 weitere Pflegeplätze benötigt. Insgesamt würde in 32 von 45 Städten und Gemeinden im Landkreis Biberach ein zusätzlicher Bedarf an Dauerpflegeplätzen bestehen.

Ambulant betreute Pflegewohngemeinschaften: Sie stellen eine Alternative zu stationären Wohnangeboten dar. Aktuell gibt es bereits 62 Plätze in acht Wohngemeinschaften. Weitere geplante Wohngemeinschaften in Biberach, Laupheim und Achstetten werden die Platzzahl auf 97 Plätze erhöhen.

Kurzzeitpflege: Aktuell gibt es nur acht stationäre Kurzzeitplätze im Landkreis, die verlässlich für dieses Angebot zur Verfügung stehen. Der Bedarf wird 2035 bei rund 70 Plätzen liegen. „Hier sehe ich keinen Lösungsansatz“, sagte Sozialdezernentin Petra Alger. Aus Gesprächen mit Einrichtungen weiß sie, dass der Fachkräftemangel und die fehlende Wirtschaftlichkeit hier einem Ausbau im Wege stehen. „Plätze freizuhalten kostet. Gleichzeitig fehlen Plätze in anderen Bereichen.“

Empfohlene Artikel Das steckt dahinter Neues Pflegeangebot für Senioren mit Behinderung geplant q Riedlingen

Kapazitäten in Tagespflege reichen aktuell

Tagespflege: Aktuell gibt es 360 Plätze in 16 Kommunen, das sind 62 mehr als 2021. Die Nachfrage sei damit aktuell abgedeckt. Eine Prognose ist hier schwierig, da die Rückmeldungen in diesem Bereich sehr unterschiedlich ausfielen und die Auslastung vor allem pandemiebedingt in den vergangenen Jahren nachließ. Der Landkreis fragte bei den 22 Einrichtungen nach, welche weiteren Gründe die geringe Nachfrage haben könnte.

Demnach hätten einige Gäste das Angebot aus finanziellen Gründen nicht wahrgenommen. Einer der weiteren Gründe sei, dass viele Angehörige nicht wüssten, dass die Pflegeversicherung für die Tagespflege in Anspruch genommen werden kann. 14 Einrichtungen gehen allerdings davon aus, dass die Nachfrage zukünftig wieder steigt, zehn melden jetzt schon eine gute oder sehr gute Auslastung.

Alle müssen sich darauf besinnen, was sie selbst leisten können und sich länger selbst kümmern, bevor sie sich auf das System verlassen. Landrat Mario Glaser

Die Situation in der Tagespflege sei schwierig, aber auch regional unterschiedlich, sagte Alger. Laut der Umfrage gebe es mancherorts sogar zu viele Angebote. Ein Ausbau von Hol- und Bringdienst und verlängerte Öffnungszeiten bis zur Nachtpflege seien Möglichkeiten, das Angebot attraktiver zu gestalten. Grundsätzlich sieht die Sozialdezernentin hier noch Potenzial, auch weil es im Bereich der Tagespflege leichter sei, Personal zu finden als in der stationären Pflege.

Zu diesem Fazit kommt die Bedarfsplanung

Fazit: Sozialdezernentin Alger stellte fest, dass die neuen Zahlen nur bereits bekannte Erkenntnisse bestätigt hätten: Der steigende Pflegebedarf wird angesichts des Fachkräftemangels nicht von den stationären Angeboten aufgefangen werden können. „Hier lautet die Aufgabe, das zu halten, was wir haben.“ Nur Menschen mit sehr hohem medizinischen Pflegebedarf werden zukünftig stationär versorgt werden können.

„Alle anderen müssen im häuslichen Umfeld gepflegt werden. Andere Möglichkeiten haben wir nicht“, stellte Alger fest. Es sei eine Mischung aus professionellen und semiprofessionellen sowie ehrenamtlichen und nachbarschaftlichen Unterstützungsangeboten wie den sogenannten sorgenden Gemeinschaften nötig.

Landrat Mario Glaser bemerkte, dass man nicht vernachlässigen dürfe, dass die Pflege in großen Teilen durchaus funktioniere. „Aber alle müssen sich darauf besinnen, was sie selbst leisten können und sich länger selbst kümmern, bevor sie sich auf das System verlassen“, mahnte Glaser. Es sei wichtig, dass auch die Politik das deutlich kommuniziere. In Dänemark sei das bereits geschehen. Dort laute die Botschaft: „Ihr müsst länger zu Hause bleiben.“ Zudem wies Glaser darauf hin, dass Landkreise zwar die Pflegeplanung erstellen müssten. Die pflegerische Versorgung sicherstellen müssten jedoch die Pflegekassen.