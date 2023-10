Wird der Biberacher Christkindles-Markt dieses Jahr buchstäblich zur Stillen Nacht? Für musikalische Darbietungen auf Märkten und Stadtfesten sollen nämlich die Lizenzgebühren an die Verwertungsgesellschaft Gema drastisch steigen. In Biberach würde das bedeuten, dass sich die Kosten wohl verdreifachen, auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt fürchtet man sogar zehnfach höhere Gebühren. Welche Gründe dahinterstecken und ob die Organisatoren nun das Musikprogramm ihrer Weihnachtsmärkte deutlich abspecken.

Beim Christkindles-Markt in Biberach, der heuer vom 2. bis 17. Dezember auf dem Marktplatz stattfindet, gehört seit jeher auch ein vielfältiges, tägliches Musikprogramm auf der Weihnachtsbühne mit dazu. Bisher hat die Stadtverwaltung als Organisatorin jährlich etwa 4000 Euro an Aufführungsgebühr an die Gema bezahlt. Mit der neuen Berechnung wäre das um einiges mehr. „Unsere Gema-Gebühren würden sich verdreifachen. Wir müssten statt bisher 4000 rund 12.000 Euro bezahlen“, teilt Pressesprecherin Andrea Appel mit.

Bereits vor zehn Tagen hat der für den Markt zuständige Amtsleiter ein Schreiben an die Gema geschickt mit der Bitte um einen Austausch und einen Nachlass der Gebühr auf etwa 8500 Euro, was immer noch mehr als das Doppelte wäre. Eine Antwort auf sein Schreiben hatte er bis Donnerstag noch nicht erhalten.

Sorgenfalten auch in Ulm

Noch größer sind die Sorgenfalten aktuell in Ulm. Von einem „Todesstoß“ für den Ulmer Weihnachtsmarkt war aufgrund der neuen Gema-Gebühr in den Medien bereits die Rede. So weit möchte Jürgen Eilts, Geschäftsführer der für den Weihnachtsmarkt zuständigen Ulm-Messe, nicht gehen. Trotzdem sei es ein großes Ärgernis. „Für uns ist das eine bittere Pille“, sagt er.

Mit dem bisherigen Programm müssten wir jetzt mit 15.000 bis 17.000 Euro rechnen, also salopp gesagt für zwei je halbstündige Auftritte an jedem zweiten Tag. Jürgen Eilts

Bislang lief es in Ulm wie folgt: Die Ulm-Messe übermittelte vorab die Liste der gespielten Musiktitel an die Gema, die dann die Gebühr berechnete. „Das hat uns nie mehr als 1500 Euro gekostet“, sagt er. Und zwar für die gesamte Dauer des Weihnachtsmarkts. Damit ist jetzt allerdings Schluss. „Mit dem bisherigen Programm müssten wir jetzt mit 15.000 bis 17.000 Euro rechnen, also salopp gesagt für zwei je halbstündige Auftritte an jedem zweiten Tag.“

Gema misst neu aus

Grund ist der ein neuer Tarif für Unterhaltungsmusik im Freien, den die Gema seit vergangenem Jahr anwendet. Dieser gilt für Veranstaltungen, bei denen Musik gespielt, aber kein Eintritt verlangt wird. Die Gebühr wurde dafür bisher „auf Basis der von den Kundinnen und Kunden gemeldeten Nutzungsflächen lizenziert“, teilt die Gema auf ihrer Internetseite mit. Nach der Corona-Pandemie, in der aufgrund behördlicher Schließungen keine Stadtfeste und Weihnachtsmärkte stattfanden, habe man damit begonnen, die gemeldeten Flächen über Tools wie „Planimeter“ und „Google Maps“ zu messen, so die Gema. Ergebnis: „Wir haben dabei deutliche Diskrepanzen festgestellt.“

So hatte die Stadt Biberach eigenen Angaben zufolge bislang die etwa 100 Quadratmeter rund um die Weihnachtsbühne für die Gebührenberechnung gemeldet. Die Gema beruft sich bei ihrer neuen Berechnung aber auf ein BGH-Urteil von 2011, nachdem sich die Gebühr bei Freiluftveranstaltungen nach der Größe der Veranstaltungsfläche ‐ gerechnet vom ersten bis zum letzten Stand und von Häuserwand zu Häuserwand bemisst.

Aus 300 werden 5000 Quadratmeter

In Biberach bedeutet dies, dass die Stadt für die gesamten rund 3800 Quadratmeter, über die sich der Christkindles-Markt erstreckt, bezahlen muss und nicht nur für den bereich direkt an der Bühne. Dies führt dann zu der erhöhten Gebühr.

Noch krasser verhält es sich in Ulm: Bislang wurde für die Berechnung dort nur der rund 300 Quadratmeter große Bereich direkt vor dem Münsterportal zugrunde gelegt. Jetzt soll laut Gema aber der gesamte Münsterplatz herangezogen werden. „Aus 300 werden so mal eben 4000 bis 5000 Quadratmeter“, so Eilts.

Das aktuelle „Ärgernis“ mit der Gema, wie Eilts betont, ist aber nicht neu. Bereits im Vorjahr habe man sich bei der Ulm-Messe über eine unangekündigte, außerordentlich hohe Rechnung gewundert, die bereits nach dem neuen Tarif erhoben wurde.

Lenkt die Gema ein?

Trotzdem soll in Ulm dieses Jahr alles zunächst beim Alten bleiben. Das Rahmenprogramm wird aber womöglich etwas gestrafft, sagt Jürgen Eilts. Da der neue Tarif immer tageweise abgerechnet werden soll, sollen zur Not mehrere Chöre und Kapellen am selben Tag auftreten.

In Biberach hofft man auf Milde bei der Gema und den gewünschten Nachlass. Man beabsichtige bislang nicht, das Rahmenprogramm des Christkindles-Markts zu reduzieren, teilt Pressesprecherin Appel mit.

Für die nun anstehende Saison 2023 wird die Gema die Lizenzhöhe der Saison 2022 ansetzen. Die Gema

Bei der Gema scheint inzwischen Bewegung in die Sache zu kommen, nachdem sich Weihnachtsmarktveranstalter auch in anderen deutschen Städten über die drastischen Gebührensteigerungen beschwerten.

Am Donnerstag teilte die Gema auf ihrer Website mit: „Für die nun anstehende Saison 2023 wird die Gema die Lizenzhöhe der Saison 2022 ansetzen. Das heißt, dass die im Einzelfall für 2022 rückwirkend gewährte Kulanzregelung auch in 2023 wieder greift. Dies gilt, sofern sich die Rahmenbedingungen des betreffenden Marktes nicht gegenüber 2022 ändern (z. B. Vergrößerung der Veranstaltungsfläche)“.

Was ist die Gema?

In der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, kurz Gema, haben sich rund 90.000 Musikschaffende und andere Rechteinhaber zusammengeschlossen.

Als sogenannte Verwertungsgesellschaft verwaltet sie deren Nutzungsrechte und verlangt Gebühren, wenn ihre urheberrechtlich geschützte Musik verwendet wird. „Für unsere Mitglieder nehmen wir die Rechte wahr und sorgen dafür, dass sie fair entlohnt werden“, schreibt die Gema auf ihrer Website.