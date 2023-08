Welche Ausflüge bieten sich für die Sommerferien an? Wo lohnt sich ein Besuch mit der Familie? Die „Schwäbische Zeitung“ stellt in der Ausflugsserie „Sommertipps in der Region“ einmal wöchentlich Aktivitäten im Kreis Biberach und dem Alb–Donau–Kreis vor. Die Ausflüge führen in die Natur, in Museen oder auch zu sportlichen Programmen.

Zudem haben die Redakteure Helen Belz und Simon Schwörer sowie Volontär Frederic Schenkel einige Attraktionen in der Region selbst besucht und stellen diese jeweils einmal pro Woche in einem Video vor — im fünften Teil erkunden wir den Blautopf in Blaubeuren.

Besonderes Naturphänomen

Hinlänglich bekannt, aber immer wieder schön: Der Blautopf in Blaubeuren. Für Spaziergänger bietet sich ein Weg um die Quelle an, der nicht länger als 400 Meter ist, aber verschiedene Blickwinkel auf den Blautopf ermöglicht. Zwischen Klosteranlage und historischer Hammerschmiede lädt im Anschluss das Terrassen–Café direkt am Blautopf zum Verweilen ein — Besucher können sich dort mit Kuchen, Eis und kleinen Snacks versorgen.

Am Blautopf hat außerdem das Historische Museum der Hammerschmiede täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet und kostet für Kinder 1,50 Euro sowie für Erwachsene 2 Euro. Zudem kann dort die Schauschmiede besichtigt oder ein Schmiedekurs absolviert werden.

Zurück in die Keltenzeit

Für alle Geschichtsfans lohnt sich ein Besuch des Keltenmuseums Heuneburg in Herbertingen. Die Ausstellungen bieten eine Übersicht auf die 100–jährige Forschung sowie eine Darstellung der wichtigsten Siedlungsstadien und Befestigungswerke seit der Jungsteinzeit. Im Dachgeschoss wechseln sich Sonderausstellungen ab.

Geöffnet ist das Museum bis zum 1. November 2023 dienstags bis sonntags sowie feiertags zwischen 10 und 16 Uhr. Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt, danach müssen sie wie alle ermäßigten Besucher 2 Euro bezahlen. Erwachsene kostet der Eintritt zur Heuneburg 3 Euro.

Kühle Stunden am Wasser

Wassersportfreunde und Erholungssuchende finden im Höhenfreibad Zwiefalten ein Nichtschwimmer– und Schwimmerbecken sowie eine große Liegewiese mit einem Kiosk. Für die jüngsten Gäste sorgt ein Kleinkinderbereich „Zwiefisch“ mit Rutsche und Wasserspielen für Spaß. Ohne Jahres– oder Zehnerkarte zahlen Erwachsene 4 Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche, Schüler oder Studenten sowie weitere Ermäßigte kostet das Höhenfreibad 3 Euro.

Präzisionsarbeit nötig

Eine Sportanlage für Anfänger, Familien, Kinder und Profis, findet sich am südlichen Ortsrand von Gamerschwang. Der Verein „Wanderfreunde Gamerschwang“ betreibt dort eine Minigolf–Anlage. Um an der 18–Loch–Anlage zu spielen, bezahlen Erwachsene 2,50 Euro, Kinder kostet der Eintritt 2 Euro. Geöffnet hat der Minigolfplatz in Gamerschwang freitags von 17 bis 20 Uhr, samstags von 14 bis 20 Uhr sowie an Sonn– und Feiertagen zwischen 10 und 20 Uhr. Zudem findet sich dort ein Kinderspielplatz sowie eine Hütte, welche Getränke, Eis und Kaffee anbietet.