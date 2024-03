Blau-gelbe Frühlingsgrüße in den Biberacher Geschäften

Die Biberacher Wochenmarkt-Beschicker haben in der letzten Woche 1000 Blumentöpfchen mit gelben Narzissen und blauen Primeln frisch bepflanzt und farbig dekoriert. Auch in diesem Jahr möchte damit die Werbegemeinschaft Biberach unter dem Motto „Frühling in Biberach - da geh ich hin!“ alle Kunden mit dem blau-gelben Blumentöpfchen begrüßen.

In vielen Mitgliedsgeschäften stehen ab Mittwoch, 13. März, die Lostöpfchen auf den Verkaufstresen. Mit etwas Glück gewinnen Teilnehmer einen Gutschein für einen Frühlingsgruß - einzulösen am Samstag, 16. März, und am Mittwoch, 20. März, auf dem Biberacher Wochenmarkt (auf die blaugelben Willkommens-Fahnen an den Marktständen achten). Es handelt sich um eine Aktion der Werbegemeinschaft Biberach zusammen mit dem Biberacher Wochenmarkt.