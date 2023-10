Biberach

Blamabler Auftritt beim Spitzenreiter

Biberach / Lesedauer: 2 min

Der FV Biberach hat in der Fußball-Verbandsliga die sechste Niederlage im achten Spiel einstecken müssen. (Foto: colourbox.com/Colourbox.com )

Der FV Biberach verliert in der Fußball-Verbandsliga in Dorfmerkingen mit 0:4. Was FVB-Coach Oliver Wild dabei besonders ärgerte.

Veröffentlicht: 07.10.2023, 19:57 Von: Michael Mader