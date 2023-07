Biberachs Kulturschmankerl geht in die vierte Runde

Alle interessierten Kulturliebhabenden können sich am Samstag, 5. August, auf das Programm bei „Spaß am Samstag — Kultur in der Innenstadt“ freuen. Im Spitalhof/auf dem Viehmarktplatz oder auf dem Kesselplatz und auf dem Schadenhof treten jeden Samstag jeweils von 11 bis 13 Uhr zwei Künstler(-gruppen) mit Programmen aus Musik, Tanz und Unterhaltung auf. Bis 2. September will die Stadt Biberach damit in der Innenstadt eine unterhaltsame, sommerliche Atmosphäre schaffen.

Alle Besucher können sich am Samstag, 5. August, erneut auf ein unterhaltsames Programm der Veranstaltungsreihe „Spaß am Samstag“ freuen. Auf dem Kesselplatz präsentiert die Trommelgruppe Djambadou, und auf dem Schadenhof die Rock’n’Roll–Tanzgruppe Rocking Biber, ihr Programm.

Die Djembe–Trommelgruppe Djambadou gibt ein in mehrere Sets aufgeteiltes Gastspiel auf dem Viehmarktplatz. Sie widmet sich mit viel Leidenschaft dem großen Fundus westafrikanischer Djembe–Klänge. Wer sich darauf einlassen will erlebt einen kurzen Ausflug in den westafrikanischen Kulturkreis.

Die Rocking Biber zeigen auf dem Schadenhof eine Show aus verschiedensten Elementen des Rock’n’Roll–Tanzes. Um 11.30 Uhr findet ein Schnupperworkshop mit ersten Rock’n’Roll–Tanzschritten statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

www.kulturkalender-biberach.de