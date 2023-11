Eine Lösung für die Kreuzung an der Ulmer Straße/Hubertus-Liebrecht-Straße ist in Sicht: Wenn es nach den Mitgliedern des Biberacher Bauausschusses geht, dann soll an dieser Stelle Biberachs erster Turbokreisel entstehen ‐ inklusive Unterführung für Fußgänger und Radfahrer. Darüber hat das Gremium am Donnerstagabend ausführlich diskutiert. Bei drei Gegenstimmen beschlossen die Mitglieder am Ende mehrheitlich die Variante mit dem zweispurigen Kreisverkehr, die auch von der Stadtverwaltung vorgeschlagen wurde. Das letzte Wort hat allerdings der Gemeinderat, der am 20. November tagt.

Rund 3,3 Millionen Euro soll der Turbokreisel kosten, der an der Kreuzung Ulmer Straße/Hubertus-Liebrecht-Straße (Einfahrt zum Bibercenter) entstehen soll. Der Grund für den großen Kreuzungsumbau ist die Gemeindeverbindungsstraße (GV)Blosenberg, die in den kommenden Jahren gebaut wird. Sie führt vom Talfeld hinunter zur Ulmer Straße. Mit einem Turbokreisel kann dieser verkehrsreiche Knotenpunkt entlastet werden. Bereits im Dezember 2020 hatte der Biberacher Gemeinderat entschieden, dass die GV Blosenberg kommt. Diese Entscheidung hat auch mit dem Aufstieg zur B 30 zu tun, der im nördlichen Abschnitt der Ulmer Straße für mehr Verkehr sorgen wird.

10.000 Fahrzeuge pro Tag

Als weitere Variante wurde auch eine Ampellösung an dieser Kreuzung geprüft. Aus städtischer Sicht führe diese aber nicht zum gewünschten Ziel: „Grundsätzlich ist diese Variante möglich“, sagte Peter Münsch, Leiter des Tiefbauamts, in der Sitzung. „Wenn wir aber eine Störung oder einen Ausfall an der Ampelanlage haben, dann gibt es ein Problem. Bei den hohen Verkehrsmengen könnte an dieser Stelle ein Unfallschwerpunkt entstehen.“ Immerhin werde mit rund 10.000 Fahrzeugen pro Tag gerechnet.

So könnte der Turbokreisel an der Ulmer Straße aussehen. (Foto: Stadtverwaltung Biberach )

Die CDU-Fraktion freut sich darüber, dass sich bei diesem Thema etwas bewegt und die Planungen voranschreiten: „Wir wollen so schnell wie möglich die Gemeindeverbindungsstraße Blosenberg“, sagte Stadtrat Friedrich Kolesch. „Es ist ein wichtiges städtisches Infrastrukturprojekt.“ Auch mit der Lösung Turbokreisel inklusive Unterführung ist Kolesch mehr als zufrieden: „Eine Ampel heißt immer Warten. Aus unserer Sicht ist der Turbokreisel die richtige Lösung, auch in puncto weniger Flächenverbrauch.“

Grüne stimmen dagegen

Ähnlich sieht das auch Oliver Lukner (FDP): „Den Turbokreisel halten wir für geeignet, wenn Turbo heißt, dass man da auch schnell wieder rauskommt.“ Denn an dieser Stelle entstehe ein echter Verkehrsknotenpunkt und dann lohne sich auch die etwas teurere Kreisel-Variante. Er interessierte sich noch dafür, ob Zuschüssen fließen könnten. Laut Baubürgermeister Christian Kuhlmann seien 50 Prozent an Zuschüssen möglich. „Wir versuchen, die zu bekommen, das ist unser Ziel.“

Wenig Begeisterung gibt es von den Grünen. Sie stimmten gegen den Turbokreisel: „Wir wollen diese Kreuzung eigentlich so belassen wie sie ist“, sagte Stadtrat Josef Weber. Für ihn sei die Ampellösung wenn dann, geeigneter, da sie günstiger sei und aus seiner Sicht mit einem geringeren Flächenverbrauch verbunden, „und aus polizeilicher Sicht auch mit einem geringeren Unfallrisiko“, so Weber. Am Ende sei den Grünen aber wichtig, wie Fußgänger und Radfahrer über die Kreuzung kommen.