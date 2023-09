Mit sieben Jahren den Unterricht mit ihrem Gesang gestört, mit 29 Jahren den Deutschen Musikwettbewerb gewonnen — Eva Zalengas Liebe zur klassischen Musik zeigte sich früh. Nun sahnt die gebürtige Biberacherin einen Preis nach dem anderen ab.

Ein erfolgreiches Jahr

Anfang des Jahres gewann die Sopranistin bereits den Publikums– und Orchesterpreis beim „SWR Junge Opernstars 2023“. Mitte August folgte der Deutsche Musikwettbewerb, den sie gewann und bei dem sie ebenfalls den Publikumspreis erlangte. „Dafür gibt es quasi vier Preise: Einen Geldpreis, den Publikumspreis, die Chance, eine CD aufzunehmen und eine umfangreiche Beratung sowie Konzert–Vermittlung“, sagt die 29–Jährige.

Einmal quer durch die Musikgeschichte

Sie durchlief vier Runden, in denen sie sich gegen 80 andere Teilnehmende durchsetzte. Der Wettbewerb begann im Februar, für die erste Runde schickte Eva Zalenga ein Repertoire aus Liedern und Arien, also Sologesangsstücken, von sich ein. Mit den ausgewählten Stücken sei sie einmal durch die Musikgeschichte gereist: Das modernste Stück sei aus dem Jahr 2007, das älteste aus der Zeit des Barock vom Komponisten Georg Friedrich Händel gewesen.

Musikwettbewerb hat zwei Besonderheiten

Ab der zweiten Runde fand der Wettbewerb schließlich vor Ort in Bonn statt, erzählt die Sängerin. Und ihn machten außerdem zwei Besonderheiten aus: Anders als bei anderen Wettbewerben traten Teilnehmende aus mehreren Bereichen gegeneinander an — also Sänger, aber auch Instrumentalisten am Cello oder anderen Instrumenten.

Künstlerische Freiheit

Eine weitere Besonderheit sei die sogenannte „Carte blanche“, auf deutsch „weiße Karte“, gewesen. Dabei hatten die Teilnehmenden die Chance, sich selbst Stücke auszusuchen, die zum Thema „Atem“ passen. „Das war der Grund, da mitzumachen, weil es mich gereizt hat, künstlerisch tätig zu sein“, sagt die Sängerin.

Alles zum Thema Atem

Also arbeitete sie mit einem Regisseur zusammen an auserwählten Stücken, die unter anderem das Wort „Atem“ beinhalteten: „Ich habe auch insgesamt mit dem Atem gespielt — die Übergänge zwischen den Stücken habe ich mit Atem gefüllt, zum Beispiel mit erschrockenem Einatmen, wie wenn man aus einem Albtraum aufwacht.“

Klassischer Gesang ist „richtige Handwerkskunst“

Beim Deutschen Musikwettbewerb konnte Eva Zalenga ihre Leidenschaft für die klassische Musik ausleben. Diese gehe ihr „ein Stück tiefer unter die Haut als andere Musik“. Das Besondere sei auch, dass live auf der Bühne nichts geschnitten oder bearbeitet werden könne, weshalb es sich um „richtige Handwerkskunst“ handle.

Ähnlich wie beim Ballett solle klassischer Gesang leicht wirken, doch es stecke viel Arbeit dahinter. „Ich kann im Klassischen meine Stimme nicht kratzig oder schräg klingen lassen, sondern alles muss klar klingen“, sagt die 29–Jährige.

Ein einprägsamer Moment

Besonders eingeprägt habe sich daher auch ihre erste „Susanna“, die Hauptrolle in Mozarts „Le nozze di figaro“, auf deutsch „Die Hochzeit des Figaro“. Diese trug sie im Theater Regensburg vor, wo sie fest zur Besetzung gehörte. „Das ist die größte und längste Partie, die man in meinem Fach gerade singen kann — man ist fast drei Stunden ohne Pause auf der Bühne, ich hatte noch nie so eine umfangreiche Partie“, erinnert die Sängerin sich zurück.

Für Biberach ist ein Auftritt geplant

Für die Zukunft hat Eva Zalenga noch jede Menge geplant. Als Nächstes veröffentlicht sie ihre Debüt–CD mit der Pianistin Doriana Tchakarova. Gemeinsam mit ihr steht auch ein Konzertabend in Biberach auf Eva Zalengas Plan: Am 9. November 2024 singt sie erneut auf der Bühne in der Stadthalle. Darauf freut die 29–Jährige sich schon besonders: „Es ist so schön, in der Heimat zu singen, weil man so viele Leute im Zuschauerraum kennt.“