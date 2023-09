Bürger gründen Verein, um Unverpacktladen zu retten

Wenn bei der Gründungsversammlung eines Vereins Tränen fließen, dann ist das schon etwas Besonderes. Es bedeutet, dass sich viele Menschen für ein gemeinsames Ziel einsetzen und am Ende erleichtert und glücklich sind, es erreicht zu haben. So war es auch am Montagabend im Stadtteilhaus Gaisental, als sich rund 40 Menschen trafen, um gemeinsam den Biberacher Unverpacktladen vor der Schließung zu bewahren. Die Rettungsaktion ist geglückt: 39 Biberacher Bürgerinnen und Bürger gründeten an diesem Abend erfolgreich den neuen Verein Füllstation. Für Michaela Heizmann, aktuell noch Inhaberin der Füllstation, ein großer Anlass zur Freude. Und deshalb flossen auch Tränen der Erleichterung, weil sie ihr „Baby“, wie sie den Unverpacktladen nennt, damit vor der Pleite bewahren konnte.

Im März noch hätte Michael Heizmann nicht im Traum daran gedacht, dass sich am Ende doch alles zum Guten wendet. Wie viele andere Unverpacktläden bundesweit stand ihr Laden, der sich in der Pfluggasse in Biberach befindet, kurz vor dem Aus. Sie wusste, wenn sich nichts tut, muss sie die Füllstation bis Ende des Jahres 2023 schließen. Dass sie aber einen solchen Rückenwind von engagierten Menschen bekommen sollte, war ihr damals noch nicht klar: „Mir war nicht bewusst, wie viele Menschen ich in den vergangenen dreieinhalb Jahren mit meinem Laden erreicht habe“, sagte sie bei der Gründungsversammlung unter Tränen. „Es ist so schön zu sehen, was eine Gemeinschaft alles möglich machen kann. Ihr habt mir in den vergangenen Monaten so einen Rückhalt gegeben und dafür bin ich so dankbar.“

Dunja Rieber und Martin Tetzel führen den Verein

Mit ihren Worten rührte sie auch einige andere zu Tränen. Denn an diesem Abend wurde erst klar, wie viel der Laden auch den Menschen bedeutet, die sich nun für den Verein engagieren. Und wie es sich für eine Gründungsversammlung gehört, wählten die Mitglieder an diesem Abend auch gleich ihren Vorstand. Als gleichberechtigte Vorsitzende wurden Dunja Rieber und Martin Tetzel einstimmig gewählt. Das Amt des Kassierers beziehungsweise der Kassiererin führen künftig Marcel Ritter, Verena Bialetzki, Wilfried Rampf und Bianca Elgas aus. Beisitzerinnen sind Saskia Bülow, Marina Reutelmann und Michaela Heizmann. Zur Schriftführerin wurde Sabrina Kaspritzki gewählt und zur Kassenprüferin Michele Bohlig. Und damit kann der Verein nun seine Tätigkeit aufnehmen und den Unverpacktladen offiziell von Michael Heizmann übernehmen.

Michaela Heizmann (in der Mitte), aktuell noch Inhaberin der Füllstation, fällt an diesem Abend ein großer Stein vom Herzen. Ihr Unverpacktladen in Biberach ist gerettet, ein großes Dankeschön geht vor allem an die beiden neuen Vorsitzenden Dunja Rieber und Martin Tetzel. (Foto: Tanja Bosch )

Die Vereinsgründung hat auch Auswirkungen auf das Konzept, die Öffnungszeiten und den Zugang für die Öffentlichkeit. Denn für Nichtmitglieder ist die Füllstation künftig nur noch samstags geöffnet. Mitglieder hingegen können rund um die Uhr einkaufen und gelangen mit einer Chipkarte in den Laden. „Wir haben uns in den vergangenen Monaten viel mit dem neuen Konzept beschäftigt und uns auch andere Unverpacktläden angeschaut“, sagt Marcel Ritter. „Wir haben wirklich alles gegeben, um die Füllstation in Biberach zu erhalten.“ Im Vorfeld habe es viele Gespräche, Diskussionen und Ideen gegeben. „Aber nun, glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg.“

Für die Öffentlichkeit nur samstags geöffnet

Ähnlich sieht das auch Martin Tetzel: „Wir haben intensiv an einer Vision für die Zukunft gearbeitet. Und dieser gemeinsame Gedanke hat uns getragen.“ Auch ihm hat es immer viel bedeutet, in Biberach unverpackt einkaufen zu können. Dabei spielen die Grundwerte des Vereins auch eine wichtige Rolle: Es geht darum, gesund zu leben, sich weiterzubilden, in einen gemeinsamen Austausch zu treten, solidarisch zu handeln und auch die Umwelt zu schützen und zu erhalten. „Wir sind also mehr als nur ein Verein, beim dem man einkaufen kann“, sagt Martin Tetzel. Denn der Zweck des Vereins sind die Errichtung und der Betrieb einer Einkaufsgemeinschaft für regionale, möglichst unverpackte, biologische, nachhaltig produzierte Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs. Zusätzlich soll das Gemeinwohl gefördert werden und für den gemeinsamen Austausch ist auch ein kleines Café im Laden geplant.

Am Abend der Gründungsversammlung im Stadtteilhaus Gaisental konnten sich die neuen Mitglieder noch einmal intensiv mit den anstehenden Aufgaben vertraut machen. (Foto: Tanja Bosch )

Im nächsten Schritt ist nun die Übernahme des Ladens samt Einrichtung dran. Dafür werden für den Verein 20.000 Euro fällig. Zusätzlich planen die Verantwortlichen mit Neuanschaffungen im Wert von 7.000 Euro, und Waren, die eingekauft werden müssen, in Höhe von rund 10.000 Euro. „Bis Dezember ist also ein Startkapital von 37.000 Euro nötig“, sagt Wilfried Rampf. Weil es aber ein paar edle Spenderinnen und Spender unter den aktuellen Mitglieder gebe, sei der Betrag nicht ganz so hoch. „Sie stellen uns insgesamt 15.000 Euro zur Verfügung, das ist wirklich ganz toll.“ Den Rest könne der Verein über zinslose Kredite stemmen, die ebenfalls von Mitgliedern in Aussicht gestellt wurden. „Wir können die Lücke also nahezu schließen und loslegen. Es ist wirklich schön, dass wir hier so eine tolle Gemeinschaft haben.“

Mitglieder weiter gesucht

Und alle Menschen, die ebenfalls Lust haben, können dem Verein Füllstation ab sofort beitreten. Die Mitgliedschaft für einen Zwei-Personen-Haushalt liegt bei 20 Euro im Monat, für eine Einzelperson bei 15 Euro. Die Waren und Produkte können für Mitglieder auch besonders günstig angeboten werden, da es sich um Selbstbedienung handelt und so beispielsweise die Kosten für Mitarbeitende im Laden gespart werden.

Wer die Vereinsmitglieder und auch das neue Konzept besser kennenlernen möchte, hat dazu beim Fest der Nachhaltigkeit am kommenden Samstag, 23. September, von 12 bis 17 Uhr vor der Füllstation in der Pfluggasse 3/1 in Biberach die Gelegenheit. Dort wird die Vereinsgründung ein bisschen gefeiert, es gibt Musik, ein Quiz und auch Essen und Trinken. Weitere Infos über den Verein gibt es online unter: www.fuellstation-biberach.de