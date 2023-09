Biberach

Biberacher Tracht in der Ausstellung „Biberach in 52 Objekten“ zu sehen

Biberach / Lesedauer: 1 min

Die Radhaube einer Tracht ist derzeit in der Ausstellung „Biberach in 52 Objekten“ im Foyer des Rathauses zu sehen. (Foto: Stadtverwaltung )

In der Ausstellung „Biberach in 52 Objekten“ anlässlich der Heimattagae in Biberach ist in dieser Woche eine Tracht im Foyer des Rathauses zu sehen. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Veröffentlicht: 06.09.2023, 12:47 Von: sz