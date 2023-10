Biberacher Theater ohne Namen bringt neues Stück auf die Bühne

Das Theater ohne Namen aus Biberach bringt im November das Stück „Koenig der Lüfte“ auf die Bühne. Es handelt vom Weltflug des Freiherrn Koenig von und zu Warthausen in den Jahren 1928/29. Geschrieben hat das Stück Peter Schmid, der auch selbst Regie führt.

Bereits vor zehn Jahren brachte Schmid dieses Stück mit seinem Theater ohne Namen schon einmal auf die Bühne. „Es war deshalb ein schöner Zeitpunkt für eine Neuauflage“, sagt er. Während Schmid mit seiner Theatergruppe zuletzt mit seinem Stück über die entfernte Linde vor dem „Goldenen Rebstock“ die aktuelle Kommunalpolitik satirisch aufs Korn nahm, ist das Stück über den Koenig der Lüfte „reines Unterhaltungstheater mit Tanz, Gesang und Objektkunst“, so der Theatermacher. „In unserer aktuell etwas trüben Zeit muss nicht immer alles politisch sein.

Der Mann hatte gerade einmal 25 Stunden Flugerfahrung und ist mit einem 20-PS-Fliegerle um die Welt geflogen. Peter Schmid

Schwäbische Geschichte wird erzählt

Das Stück reiht sich ein in eine ganze Serie an Inszenierungen, in denen Schmid mit dem Theater ohne Namen schwäbische Geschichte entlang von berühmten und weniger berühmten Persönlichkeiten aus der Region erzählt.

Der echte Friedrich Karl Freiherr Koenig von und zu Warthausen in Japan vor seinem 20-PS-Leichtflugzeug. (Foto: Privat )

Friedrich Karl Freiherr Koenig von und zu Warthausen ist heutzutage vermutlich kaum jemandem noch ein Begriff. Vor knapp 100 Jahren wurde er nach seinem phänomenalen Flug wie ein Held in Biberach empfangen.

Der 1906 in Warthausen geborene Adlige wollte mit seiner 20 PS-Propellermaschine mit einem Nonstopflug von Berlin nach Moskau lediglich einen Streckenrekord aufstellen. Nur ein paar Tage später wollte der 22-Jährige wieder zurück sein. Durch widrige Umstände und angetrieben von der deutschen Diplomatie wurde daraus ein 15-monatiger Flug um die Welt.

„Der Mann hatte gerade einmal 25 Stunden Flugerfahrung und ist mit einem 20-PS-Fliegerle um die Welt geflogen“, sagt Schmid. Einen Nachbau der Maschine vom Typ Klemm L20 kan man übrigens im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart bewundern.

Theater inszeniert unterhaltsame Reise

Im Theaterstück wird aus dem gefährlichen Flug des oberschwäbischen Adligen eine unterhaltsame Reise: In Russland wird sein Flugzeug ausspioniert, in Persien umtanzen ihn verschleierte Frauen und in Siam verliebt er sich gar in die Prinzessin. In den USA wird der tollkühne Baron aus Deutschland zum gefeierten Medienstar und schließlich bei seiner Rückkehr nach Biberach mit allen Ehren empfangen.

Im Vergleich zur Theaterfassung von vor zehn Jahren habe er dem Stück einen etwas modernen Schliff verpasst, einige Nebensächlichkeiten gestrichen und eine etwas zeitgemäßere Sprache verwendet, sagt Schmid. 18 Darsteller zwischen sieben und 75 Jahren stehen auf der Bühne. Die Hauptrolle des Freiherrn Koenig spielt Julius Billwiller. Für die Musik sorgen Peter Zoufal und Albert Bücheler.

Aufführungen sind am 10., 11., 12., 17., 18. und 19. November im Gasthof Rössle in Füramoos sowie am 24. und 25. November in der Kulturhalle Abdera in Biberach. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, außer an den Sonntag 12 und 19. November. Da beginnt das Stück bereits um 18.30 Uhr. Tickets im Vorverkauf gibt es beim Kartenservice im Rathaus Biberach oder online unter kulturkalender-biberach.de/tickets