Biberacher Stadtforum veranstaltet Denkmal–Aktion

Der Verein Stadtforum Biberach lädt am Sonntag, 10. September, zum „Tag des Outdoor Denkmals“. Vor der Braith–Schule und vor dem ältesten Haus Biberachs in der Schulstraße 26 werden von 11 bis 16 Uhr interessante Einblicke auf Stelen und Tafeln präsentiert.

Am Infostand im Freien wird das Stadtforum den Fokus auf die gebaute Kultur legen. Die historische Altstadt Biberachs erzähle eine Geschichte über die wirtschaftliche Entwicklung und das Leben der Menschen in vergangenen Zeiten. Hierzu gehörten der Weberberg mit seinen Weberhäusern, die Gerberzünfte und die traditionellen Brauereien und Gasthäuser. Das Stadtforum präsentiert diese Aktion zum europaweiten „Tag des offenen Denkmals“, weil die offiziellen städtischen Denkmäler wegen des Umzugs an den Heimattagen nicht geöffnet sind. Das diesjährige Motto lautet „Talent Monument“. Der Verein Stadtforum lädt zu Gesprächen und bietet Getränke und Vesper an.