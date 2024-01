Kundgebung geplant: Biberacher setzen gemeinsames Zeichen für Demokratie

Hunderttausende Menschen sind in den vergangenen Tagen in Deutschland auf die Straßen gegangen, um ein deutliches Zeichen für Demokratie, Toleranz und vor allem gegen Rechts zu setzen. Unter dem Motto „Biberach steht zusammen - Nie wieder ist jetzt!“ findet am Samstag, 27. Januar, eine große Kundgebung auf dem Biberacher Marktplatz statt. Beginn ist um 15 Uhr.

Es sind verschiedene Redebeiträge geplant, unter anderem von Landrat Mario Glaser und Oberbürgermeister Norbert Zeidler. Initiiert wurde die Aktion von Simon Özkeles, SPD-Kreisvorsitzender und Kreisrat, und Walter Scharch, Vorsitzender des Stadtjugendrings. Und deshalb ist diese Kundgebung so wichtig.

In Geheimtreffen plant die rechtsextreme AfD die Deportation von Millionen Menschen bei Regierungsübernahme und sinnieren über Umsturzfantasien. Simon Özkeles

„Der Grund sind die Enthüllungen der Recherche des Medienhauses Correctiv. In Geheimtreffen plant die rechtsextreme AfD die Deportation von Millionen Menschen bei Regierungsübernahme und sinnieren über Umsturzfantasien“, sagt Simon Özkeles.

Simon Özkeles ist einer der Initiatoren der Kundgebung. (Foto: Photo: Oliver Hofmann )

„Bei den jüngsten Protesten der Landwirtschaft, versucht sie diese mit ihren Anhängern zu unterwandern. In Deutschland steht sie in Umfragen auf den zweiten Platz, bei den vorherigen und anstehenden Landtagswahlen holen sie Rekordergebnisse. Thüringen steht kurz davor, einen Faschisten als Ministerpräsidenten zu bekommen. In vielen Bundesländern gilt diese Partei bereits als gesichert rechtsextrem beziehungsweise wird vom Verfassungsschutz beobachtet.“

Breites Bündnis in Biberach

Es reicht, sagen die beiden Organisatoren und luden vergangenen Freitag kurzerhand einige Menschen und Vertreter von verschiedenen Organisationen zu einem Treffen ins Abdera ein. „Wir haben beobachtet, was so in anderen Städten passiert und finden, es ist an der Zeit, dass auch die Biberacherinnen und Biberach auf die Straße gehen und ein gemeinsames Zeichen für Demokratie, Toleranz und ein respektvolles Miteinander setzen“, sagt Simon Özkeles.

Auf diese Initiative hin, hat sich bereits ein breites Bündnis aus Bürgerinnen und Bürgern, Parteien, Initiativen und Organisationen aus Biberach und Umgebung zusammengefunden, die gemeinsam dazu aufrufen, am Samstag ein friedliches Zeichen für Demokratie zu setzen. Beim städtischen Ordnungsamt ist die Kundgebung bereits angemeldet. Erwartet werden rund 500 Menschen. „Es lässt sich im Vorfeld allerdings schwer einschätzen, wie viele kommen“, sagt Özkeles. „Wir sind gespannt und freuen uns über alle, die kommen.“

Demokratinnen und Demokraten werden laut

Die Erfahrungen der deutschen Geschichte hätten auch mehr als deutlich gezeigt, wohin Nationalismus und Faschismus führen können. „Aus Enttäuschung und Protest die Rechten zu wählen, um der Politik eins auszuwischen, ist falsch“, positioniert sich der SPD-Kreisvorsitzende ganz klar.

Stehen wir zusammen und zeigen, dass wir in Biberach und Umgebung keine Lust haben auf Rassismus, rechte Hetze und Deportationsfantasien. Simon Özkeles

„Aus diesem Grund ist es für uns unabdingbar, solchen Auswüchsen mit allen demokratischen Mitteln entgegenzutreten, bevor sie ihre verheerenden Wirkung voll und ganz entfalten.“ Alle Demokratinnen und Demokraten müssten nun laut werden und zeigen, dass sie die Mehrheit sind. „Stehen wir zusammen und zeigen, dass wir in Biberach und Umgebung keine Lust haben auf Rassismus, rechte Hetze und Deportationsfantasien“, so Özkeles.

Der 27. Januar ist ein wichtiger Tag

Die Kundgebung findet auch an einem besonderen Datum statt. Der 27. Januar markiert den Internationalen Gedenktag an die Opfer des Holocaust und den nationalen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. „Ich finde deshalb, das Datum ist sehr passend gewählt“, sagt Simon Özkeles.

Ihr Kommen zugesagt haben bereits viele Gruppierungen und Organisationen wie zum Beispiel das Biberacher Friedensbündnis, der Verein Biberacher Musiknacht, das Bündnis für Demokratie und Toleranz, die Macher des Free Flow Festivals, Fridays For Future, der Verein IFF, der Jazzclub Biberach, die Caritas, die Rockinitiative und viele mehr.