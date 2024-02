Biberacher Rektorin in TV-Quiz zu sehen

Das „1% Quiz“ mit Jörg Pilawa wird bereits in der zweiten Staffel auf dem Fernsehsender Sat. 1 ausgestrahlt. 100 Kandidatinnen und Kandidaten werden auf die Probe gestellt: Wie clever sind sie im Vergleich zum Rest Deutschlands? Es geht dabei nicht um klassische Wissensfragen, sondern es muss kombiniert und logisch um die Ecke gedacht werden. Die Fragen werden dabei von Stufe zu Stufe immer schwieriger.

Als Kandidatin mit dabei ist Karolin Ziegler aus Hausen am Bussen, Rektorin der Grundschule Stafflangen Biberach. Sie stellte sich der Herausforderung, durchlief erfolgreich die verschiedenen Stufen des Castings und wurde dann in die Sendung eingeladen. Zu sehen sein wird die Folge am Donnerstag, den 22. Februar, um 20.15 Uhr in Sat. 1.