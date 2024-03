Biberacher Regisseur sahnt Filmpreis in Jordanien ab

Der Biberacher Schauspieler und Regisseur, Yazan Alnakdali sahnt mit seinem Kurzfilm „Inside The Box“ derzeit einige Preise ab. Beim renommierten Filmfestival „Mentor Arabia’s Youth Film & Song Competition“ in Amman, Jordanien, hat er am Dienstag den Award für den besten Film erhalten.

Ein großer Erfolg für den 28-jährigen Schauspieler: „Ich habe mich sehr über diesen Preis gefreut. Für mich ist es sehr Besonderes, in einem arabischen Land so als Künstler wahrgenommen zu werden.“

Es ist bereits der dritte Preis, den er für seinen Kurzfilm aus dem Jahr 2023 erhalten hat. Der zehnminütige Film war auch Teil der Biberacher Filmfestspiele und der Filmtage Oberschwaben.

Es geht um Rassismus und auch die Suche nach der eigenen Identität. Yazan Alnakdali

Zu sehen ist „Inside The Box“ unter anderem am Freitag, 8. März, um 17 Uhr im Cineplex Biberach. Anlässlich des Internationalen Weltfrauentags werden zwei Kurzfilme von Yazan Alnakdali im Vorprogramm des Hauptfilms „Hive“ gezeigt.

Regisseur und Schauspieler Yazan Alnakdali flog für die Preisverleihung zum Filmfestival nach Amman, Jordanien. (Foto: privat )

Auf der Suche nach der eigenen Identität

Für den 28-jährigen Schauspieler und Regisseur, der ursprünglich aus Syrien stammt, ist der Film ein Herzensprojekt, denn zum einen hat die Handlung etwas mit seinem eigenen Leben als Schauspieler zu tun und zum anderen greift „Inside The Box“ auch gesellschaftliche Missstände und Vorurteile gegenüber ausländischen Mitbürgern auf.

„Teilweise habe ich das, was im Film passiert, selbst erlebt“, sagt Yazan Alnakdali. „Es geht um Rassismus und auch die Suche nach der eigenen Identität.“

Gedreht wurde der Film im Sommer 2023 hauptsächlich im Lichtspielhaus Riedlingen. Yazan Alnakdali hat im Film gleich drei Rollen übernommen, an seiner Seite stand Schauspielerin Shaam Joli aus Ulm. Zuständig für Kamera und Schnitt war der Biberacher Filmemacher Thommy Mross, die Musik stammt vom Biberacher Sänger und Songwriter Fabio Battista.