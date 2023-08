Biberacher Orgelsommer beginnt mit Preisträgerkonzert

Das Eröffnungskonzert des 26. Biberacher Orgelsommers findet am Sonntag, 6. August, um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin Biberach statt. Das Preisträgerkonzert „Deutsche und Französische Orgelmusik“ bringt virtuose Werke von Johann Sebastian Bach (Präludium und Fuge a–Moll BWV 543), Justin Heinrich Knecht (Große Orgelsonate in C), Felix Mendelssohn (Sonate „Vater unser im Himmelreich“), Max Reger (Toccata in d–Moll) und den französischen Komponisten Bovet und Alain zu Gehör.

Der 2003 geborene österreichische Organist Tobias Takacs ist erster Preisträger des Joseph–Gabler–Preises. Er absolvierte bereits mehrere Meisterkurse unter anderem bei Jürgen Essl (Stuttgart), Marie Zahrádková (Budweis) sowie Jeremy Joseph (Wien) sowie Improvisationsunterricht bei Wolfgang Kreuzhuber (Linz).

Er kann zahlreiche Wettbewerbsteilnahmen verzeichnen: so ist er zweifacher oberösterreichischer Landessieger von „Prima La Musica“ sowie Bundessieger Österreich 2022 in der Kategorie „Orgel Ivplus“. Mit dem Gewinn des 10. Internationalen Joseph Gabler Orgelwettbewerbs in Ochsenhausen im August 2022 gelang ihm erstmals ein Erfolg auf internationaler Ebene. Ebenso ist er Träger des Dr.-Josef–Ratzenböck–Stipendiums 2020 des Landes Oberösterreich und Mitglied in der Akademie für Begabtenförderung der Anton–Bruckner–Privatuniversität. Rege Konzertreisen führten ihn bisher nach Italien, Deutschland sowie in die Schweiz. Seine Vielseitigkeit beweist der Musiker auch durch seine Tätigkeit als Journalist, Moderator und Gründer eines Radiosenders.

Die Konzertkasse öffnet um 16.30 Uhr. Veranstalter ist das Kantorat der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde in Zusammenarbeit mit der Landesakademie Ochsenhausen.