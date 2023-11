Biberacher Martinimarkt ist am 15. November

Der traditionelle Martinimarkt findet am Mittwoch, 15. November, in der Biberacher Innenstadt statt. Von 7 bis 18 Uhr präsentieren zahlreiche Beschicker aus dem süddeutschen Raum ihr Warensortiment. Die Besucher dürfen sich auf eine große Auswahl an Bekleidung, Leder- und Kurzwaren, Haushaltsartikeln, Dekomaterialien, Schmuck, Taschen sowie Produkte aus dem Kunstgewerbe freuen, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Ein Imbiss- und Süßwarenangebot sorgt zudem für kulinarische Genüsse.

Aufgrund der aktuellen Bauarbeiten im Kreuzungsbereich Sennhofgasse/Hindenburgstraße/Schulstraße muss die Zufahrt zum Holzmarkt gewährleistet bleiben. Der Martinimarkt beginnt daher erst am westlichen Marktplatz auf Höhe der Bäckerei Staib, Marktplatz 37.

Aufgrund des Markts werden der gesamte Marktplatz, die Hindenburgstraße bis zur Karpfengasse, der Kesselplatz, die Schrannenstraße und der Schadenhof mit Schadenhofstraße sowie die Consulentengasse für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Der Holzmarkt bleibt sowohl aus Richtung Karpfengasse als auch aus Richtung Theaterstraße frei.

In der Consulentengasse werden seit Anfang Oktober Malerarbeiten gemacht. Die Straßensperrung aufgrund des Markts wird für den Abbau der Gerüste genutzt. Um den Marktplatz und das Jahrmarktgelände zu erreichen, können Fußgänger und Radfahrer anstelle der Consulentengasse die Emmingergasse und das Königgäßle nutzen. Die Geschäfte in der Consulentengasse sind trotz der Gerüstarbeiten erreichbar.

Beim Linienbusverkehr gibt es an diesem Tag eine geänderte Linienführung: Die Haltestellen Marktplatz, Wielandstraße, Holzmarkt und Stadthalle können von den Fahrgästen nicht genutzt werden. Die Haltestelle KaVo kann zudem nur von den Linien 2 und 4 angefahren werden, wenn diese im Anschluss die Haltestelle Musikschule bedienen.

Als zentrale Haltestelle wird die Haltestelle Viehmarkt/Zeppelinring angefahren. Dort fahren die Linienbusse der Stadtwerke Biberach zu den Abfahrtszeiten der Haltestelle Marktplatz ab. Zusätzlich wird die Haltestelle Kolpingstraße/Tiefgarage als Ersatzhaltestelle für die Haltestelle Stadthalle angefahren. Fahrzeuge, die die Ersatzhaltestelle Kolpingstraße/Tiefgarage bedienen, fahren vorher auch die Ersatzhaltestelle Viehmarkt/Zeppelinring an der Ecke Danzigbrücke an. Die Linie 4 Richtung Gewerbegebiet Flugplatz bedient die Haltestellen Bürgerheim/Kolpingstraße und Kolpingstraße/Tiefgarage nicht. Ersatzweise wird von der Linie 4 die Haltestelle Bürgerheim/Waldseer Straße angefahren. Weitere Infos zum Linienverkehr sind bei den Biberacher Stadtwerken telefonisch unter 07351/30250‐150, per Mail an [email protected], persönlich in der Freiburger Straße 6 sowie online unter www.swbc.de erhältlich.

Der Biberacher Wochenmarkt wird am 15. November auf den Kirchplatz verlegt. Parkgelegenheiten bestehen für die Marktbesucher vor allem in den Parkhäusern Ulmer Tor und Wielandpark, in den Tiefgaragen Museum und Stadthalle und in den Straßen außerhalb des Marktgebietes.