Andreas Schwarz, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag, hat kürzlich den Landkreis Biberach besucht. Landrat Mario Glaser hatte einen bunten Strauß an Forderungen und Kritik für den Landespolitiker vorbereitet.

Schwarz und seine Begleiter seien nicht zufrieden mit dem gewesen, was sie gehört haben, stellte der Landrat kürzlich in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses fest und berichtete den Kreisräten von den angesprochenen Themen.

Landkreis verzichtet auf Mobilitätspass

ÖPNV: Glaser und seine Mitarbeiter hätten Schwarz dargelegt, dass der Landkreis sich im Rahmen seiner Möglichkeiten für eine Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs einsetze. Ein Beispiel sei die neue Regiobuslinie Riedlingen-Memmingen. „Das große Problem ist allerdings, dass die Finanzierung der Landesziele nach wie vor nicht gesichert ist“, so Glaser und erinnerte, dass im Doppelhaushalt keine Mittel für die sogenannte Mobilitätsgarantie zur Verfügung stünden, die ursprünglich bis 2026 umgesetzt werden sollte.

Erst kürzlich thematisierte auch der Verkehrsausschuss des Landtags dieses Thema. In der Pressemitteilung des Landtags heißt es, dass das Ministerium den Fahrermangel, die nicht vorhersehbare Energiekrise und die kurzfristig erforderliche Finanzierung des Deutschlandtickets als Gründe genannt habe, warum die Finanzierung der Mobilitätsgarantie nicht bereits zum Doppelhaushalt 2023/2024 erfolgt sei. Aktuell würden, auch in Abstimmung mit den kommunalen Landesverbänden, Details zur konkreten Ausgestaltung der Mobilitätsgarantie diskutiert und berechnet.

Schwarz habe bei seinem Besuch in Aussicht gestellt, dass 2025 Bewegung in die Sache kommen solle, berichtet Glaser. „Wir werden sehen“, so der Landrat. Er erinnerte daran, dass die kommunalen Spitzenverbände eine gesetzliche Verankerung der Mobilitätsgarantie fordern. Zudem habe der Landrat Schwarz darüber informiert, dass der Landkreis keinen Mobilitätspass einführen werde. Am Mittwoch wird das Thema auch im Kreistag behandelt.

Schulen: Nach dem „bürokratischen und einmaligen Zuschussprogramm“ (Glaser) in Form des Digitalpakts vermissen die Kommunen eine Zusage des Landes über eine stetige Kostenbeteiligung an der Digitalausstattung. Auch bei der schulischen Inklusion bewege sich das Land nicht und die Landkreise müssten jährlich steigende Kosten für Schulbegleitungen schultern.

Bundesteilhabegesetz: Man habe Schwarz aufgezeigt, welche finanziellen Auswirkungen hier für die Kommunen und den Landeshaushalt drohen. „Er zeigte sich überrascht, was mich aber verwundert, denn Landkreistag und Städtetag weisen seit Langem darauf hin“, so der Landrat. Glaser wies zudem darauf hin, dass das Bundesteilhabegesetz zu einer Verschlechterung der Versorgung Schwerstbehinderter sorgen werde, „denn wir verknappen durch hohe Personalabschlüsse den Fachkräftemangel noch zusätzlich“. In der Folge müssten Träger ihre Angebote einschränken.

Landrat befürchtet "großen Sprengstoff"

Flüchtlingsunterbringung: Hier fordert Glaser eine komplette Übernahme der Kosten durch Bund und Land und damit eine „1:1-Durchreichung auf die kommunale Ebene“. Die beschlossene Pro-Kopf-Pauschale sei „nicht auskömmlich“. Sollten Landkreis und Kommunen die Unterbringung selbst erstatten müssen, berge dies „großen Sprengstoff“. Glaser warnte: „Dann haben wir eine ganz andere Diskussion.“

Personal: Schwarz sei auch mit der Diskrepanz zwischen auferlegten Pflichtaufgaben und zur Verfügung gestellten Personalressourcen konfrontiert worden. So gebe es beispielsweise im Bereich der Amtstierärzte einen Bedarf von 13 Stellen, das Land stelle aber nur acht zur Verfügung. Im Bereich des Arbeitsschutzes würden im Landkreis etwa 4,5 Stellen fehlen. Rein statistisch könne derzeit ein Betrieb nur alle 67 Jahre kontrolliert werden, „anstatt wenigstens alle 20 Jahre“.

Biber und Saatkrähen: Der Schutz der beiden Tierarten erfolge „sehr häufig zum Nachteil betroffener Landwirte“. Hier wünscht sich der Landkreis eine Kompensation für die Landwirte, die sich häufig gegängelt fühlten. Zudem sehen sich Gemeinden und Landkreise mit den Konflikten allein gelassen.