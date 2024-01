Zwischen diesen beiden Fotos liegen gut 15 Jahre: Kulturdezernent Jörg Riedlbauer (linkes Foto, Mitte, zusammen mit seiner Frau Ute Hermann) wurde am Sonntag von Oberbürgermeister Norbert Zeidler (l.) in den Ruhestand verabschiedet. Am 1. Oktober 2008 hatte er sein Amt angetreten (rechtes Foto).

(Foto: Gerd Mägerle/Franziska Rötzsch )