Biberacher Kino eröffnet am Freitag wieder

Die für Donnerstag, 27. Juli, geplante Wiedereröffnung des bisherigen Biberacher Kinos Traumpalast unter dem neuen Namen Cineplex Biberach verzögert sich um einen Tag auf Freitag, 28. Juli. Dies teilte die Firma Sailer aus Neu–Ulm als neuer Betreiber am Donnerstagnachmittag in einer Presseinformation mit. Als Grund werden technische Schwierigkeiten genannt, die nicht absehbar gewesen seien. Ab diesem Freitag soll das Kino aber wieder in vollem Umfang geöffnet sein.

Die bisherige Betreiberfirma Lochmann aus Rudersberg hatte den Biberacher Traumpalast Mitte Juli nach rund 15 Jahren an das Familienunternehmen Sailer verkauft. Dieses betreibt das Dietric–Theater in Neu–Ulm, außerdem die Programmkinos Mephisto, Lichtburg und Obscura in Ulm. Weil Sailer Mitglied des Cineplex–Verbunds ist, heißt das Biberacher Kino mit seinen acht Sälen und insgesamt 1270 Plätzen künftig Cineplex Biberach. Dort sind rund 60 Mitarbeiter beschäftigt.