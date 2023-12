Biberacher Jungmusiker werden geehrt

Beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Zwickau hatten sich im Sommer die besten Musikerinnen und Musiker aus ganz Deutschland zum musikalischen Wettstreit getroffen. Mit dabei waren auch 14 Schülerinnen und Schüler der Biberacher Bruno-Frey-Musikschule. Vor Kurzem wurden die Bundespreisträger des Landes nun zum Empfang ins Stuttgarter Schloss eingeladen und dort geehrt.

Die Talente aus Baden-Württemberg errangen beim diesjährigen Musikwettbewerb mehr als ein Viertel aller ersten Bundespreise. Kunstministerin Petra Olschowski fand viele lobende Worte für diese außerordentlichen Leistungen. Stellvertretend für die vielen hochklassigen Beiträge wurde unter anderem das Tuba-Posaunen-Quartett der Bruno-Frey-Musikschule, betreut von Manuel Zieher, ausgewählt, die Feierstunde im Schloss musikalisch zu umrahmen.

Die Ensemble-Mitglieder Magnus Wille und Jakob Paal, beide aus Biberach, und Pius Bucher und Jonathan Maucher aus Bad Waldsee sind allesamt Schüler der städtischen Musikschule und engagieren sich enorm für die Musik und die Stadt, wie die Stadt Biberach mitteilte. So hat das Ensemble beispielsweise bei Sieglinde Vollmers Ehrenbürgerfeier oder dem „24 Stunden Musizieren“ in der Heilig-Geist-Kirche mitgewirkt. Die Musiker sind aber auch in der Kleinen Schützenmusik aktiv oder bereiten sich in der studienvorbereitenden Ausbildung auf einen möglichen Musikerberuf vor.

