Biberach

Biberacher Harmonikaorchester gibt am 3. Dezember ein Adventskonzert

Biberach / Lesedauer: 1 min

Die Musiker spielen in der Kirche zur Heiligsten Dreifaltikeit in Biberach. (Foto: Veranstalter )

Das Biberacher Harmonikaorchester gibt am Sonntag, 3. Dezember, um 17 Uhr unter der Leitung von Ursula Glöggler-Sproll sein traditionelles Adventskonzert in der Kirche zur Heiligsten Dreifaltikeit in Biberach.

Veröffentlicht: 27.11.2023, 17:24 Von: sz