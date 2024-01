Biberacher Handballerinnen kassieren knappe Niederlage gegen den Tabellenführer

Die Oberliga-Handballerinnen der TG Biberach haben in der Abstiegsrunde der Oberliga Baden-Württemberg gegen Spitzenreiter TSV Bönnigheim eine starke Leistung gezeigt. Über die komplette Spielzeit hielt man mit den Gästen mit und musste sich am Ende etwas zu hoch mit 22:27 geschlagen geben. Dieser Auftritt macht Lust auf mehr.

Mit viel Motivation wollten die TG-Frauen in die Abstiegsrunde starten. Dass der erste Gegner dabei direkt der Tabellenführer war, kam dem Team dabei gerade recht. Man hatte nichts zu verlieren - und genau so startete man auch in die Partie. Nadja Math, Anne Münzer und Laura Groner brachten die TG zunächst drei Mal in Führung (3:2). Der Ball lief gleich richtig gut und so hatten die Gäste selbst viel zu tun. Auch in der Abwehr stand man gut und hatte Zugriff auf die guten Individualisten der Gäste.

Weitere Treffer von Jessica Haas, zwei Mal Lissy Branz, Lena Krais und erneut Münzer sorgten für einen 8:8-Zwischentand nach 15 gespielten Minuten. In der Folge schaffte es der TSV dann aber erstmals, zwei und später drei Tore zwischen sich und die Biberacherinnen zu legen. In die Pause ging es schließlich beim Stand von 12:14 aus TG-Sicht.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit sah man sich dann nach einer stärkeren Phase der Gäste einem Fünf-, später einem Sechs-Tore-Rückstand ausgesetzt. Ganz abhängen ließ man sich aber unter anderem auch dank einer starken Torhüterleistung von Sabrina Szabo nicht. Im Gegenteil: Man machte es dem TSV bis zum Ende der Partie sehr schwer, hatte sogar die Chance, noch mal näher heranzukommen, scheiterte aber an dem einen oder anderen Fehler zu viel und an ein paar Pfosten- und Lattenwürfen. Mit etwas mehr Glück wäre ein noch besseres Ergebnis als das finale 22:27 möglich gewesen.

„Wir können mit dem Auftritt des Teams sehr zufrieden sein. Wir haben heute die richtige Einstellung gezeigt und viel Gutes umgesetzt. Mit etwas mehr Cleverness wäre mit Sicherheit noch mehr drin gewesen“, so Co-Trainer Tobias Hermann.

Weiter geht es für die TG bereits am kommenden Samstag, wenn man auswärts beim Tabellendritten SV Hohenacker-Neustadt antreten wird.

TG Biberach – TSV Bönnigheim 22:27 (12:14). TG: Sabrina Szabo, Livia Kunz – Nadja Math (6), Anne Münzer (3), Lena Krais (2), Svenja Hardegger (2), Lena Haberbosch (2), Jessica Haas (2), Laura Groner (2), Lisa-Maria Branz (2), Rebecca Riedmüller (1), Sarah Wagner, Julia Knobel, Valentina-Elisa Herth, Annkathrin Branz.