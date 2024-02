Die Biberacher Hospitalstiftung will für Forstwirte ein attraktiverer Arbeitgeber werden. Der Hospitalrat hat deshalb beschlossen, ihnen ein verlässlicheres und besseres Einkommen zu ermöglichen. Hintergrund ist, dass die gemeinsame Forstverwaltung von Stadt und Hospitalstiftung bei der Personalgewinnung erheblich unter Druck steht.

Stadtverwaltung und Hospitalstiftung teilen sich die Zuständigkeiten in der Forstverwaltung. Während der Amtsleiter und die Revierförster bei der Stadt angestellt sind, erhalten die Forstwirte ihre Arbeitspapiere vom Hospital. Von den neun Forstwirtsstellen (drei pro Revier) sind aktuell nur sechs besetzt. Für die drei offenen Stellen (alle im Revier Burren) ging laut Hospitalverwalter Ralf Miller bei der jüngsten Ausschreibungsrunde keine einzige Bewerbung ein.

Entgelt statt Lohn

Es gebe hier, laut Miller, einen großen Konkurrenzkampf um die Fachkräfte zwischen Ländern und Städten mit Forstverwaltung. Der Hospital erhofft sich bessere Chancen mit einer transparenteren Bezahlung der Forstwirte. Bislang sind diese im entsprechenden Tarifvertrag (TVöD Wald) in der Gruppe W eingegliedert und erhalten einen Lohn. Künftig sollen sie in die Gruppe E eingegliedert werden und ein monatliches Entgelt erhalten.

Was zunächst wie Wortklauberei wirkt, hat für den einzelnen Forstwirt finanzielle Auswirkungen. Während das Entgelt eine monatlich fest Summe umfasst, bemisst sich der Lohn nach einem festen Stundenlohn und einem zusätzlichen Anteil, der aus einer akkordabhängigen Komponente besteht. Diese Komponente wird je nach Tätigkeit unterschiedlich hoch entlohnt. So sind die höchsten Zuschläge mit der Holzernte zu erreichen.

Mehr Transparenz, höherer Arbeitsschutz

Weil der Holzeinschlag aber nicht jeden Monat gleich hoch und auch witterungsabhängig ist, kommt es für die Forstwirte zu Schwankungen beim Verdienst. Außerdem verdienen aus Sicht der Hospitalverwaltung jüngere Forstwirte tendenziell mehr, weil sie im Akkord mehr leisten können und neigen gleichzeitig dazu, ein höheres Risiko beim Einschlag einzugehen, was nicht im Sinne der Forstverwaltung mit Blick auf die Arbeitssicherheit ist. Des Weiteren kann Stellenbewerbern deshalb auch keine konkrete Lohnsumme genannt werden, was nicht zur Attraktivität des Arbeitgebers beiträgt.

Die Umstellung auf ein monatliches Entgelt sorge für mehr Transparenz und einen höheren Arbeitsschutz, so der Hospitalverwalter. „Finanziell gesehen ist das für den Hospital ein Nullsummenspiel“, sagte Miller in der jüngsten Sitzung des Hospitalrats. Tiefer in die Tasche greift die Stiftung bei der sogenannten Forstzulage, die zum monatlichen Entgelt hinzukommt. Der Tarifvertrag sieht hier 100 Euro brutto vor. Um die Attraktivität seiner Forstwirtsstellen zu steigern, erhöht der Hospital auf 350 Euro brutto pro Monat. Auch die interne Lohnabrechnung wird durch die Umstellung auf ein Entgelt erleichtert und einfacher. „Auch das ist ein Beitrag zur Entbürokratisierung“, so Miller.

Die Mitglieder des Hospitalrats stimmten der Änderung einstimmig zu. Die Konkurrenzfähigkeit des eigenen Forstbetriebs sei wichtig, außerdem sei der Wald eine wichtige Einnahmequelle für den Hospital, lauteten die Meinungen. Eine Ausschreibung der offenen Stellen soll nun erneut erfolgen.