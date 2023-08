Biberacher Feldtag zeigt Vor– und Nachteile der Bearbeitungsgeräte

Der 6. Biberacher Feldtag hat Ende Juli bei Mettenberg stattgefunden. Albert Basler, Leiter des Landwirtschaftsamts Biberach, begrüßte die 300 Besucherinnen und Besucher und führte diese fachlich in das Thema ein. Es folgte ein Beitrag zur Datenübertragung der Flächendaten von FIONA (Flächeninformation und Online–Antrag) auf das Lenksystem des Schleppers von Christian Hirle von der Firma Deutz–Fahr. Anschließend ging es nahtlos über zum Praxiseinsatz der Maschinen.

Michael Ziesel und Stefanie Hotz vom Landwirtschaftsamt Biberach führten durch den praktischen Teil des Programms. Dabei wurden sowohl die Arbeitsqualität der einzelnen Maschinen beurteilt als auch die theoretischen Grundlagen angesprochen. Insgesamt wurden 22 Bodenbearbeitungsgeräte verschiedenster Hersteller vorgestellt. Vertreten waren neben Klassikern wie Scheibenegge, Grubber, Federzahnegge, Schälpflug, Kreiselegge und Strohstriegel auch weniger verbreitete Maschinen wie Kettenscheibenegge oder Kreiselhackengrubber. Im Praxiseinsatz wurden die Vor– und Nachteile der einzelnen Bearbeitungsgeräte sichtbar. Dabei hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, sich mit Berufskollegen und Firmenvertretern auszutauschen und tiefergehende Informationen einzuholen.

Das Fazit: Die Stoppelbearbeitung sollte so flach wie möglich und so tief wie nötig durchgeführt werden, damit Ausfallgetreide und Unkrautsamen zum Keimen angeregt werden und die Verdunstung des Bodenwassers reduziert wird. Zudem werden dabei Unkräuter bekämpft und Ernterückstände in den Boden eingemischt. Auch wenn aufgrund des Wetters nicht alle Maschinen im Einsatz gezeigt werden konnten, war der 6. Biberacher Feldtag ein informativer und von wertvollem Austausch geprägter Tag.