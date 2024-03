Biberacher CDU nominiert Kandidaten für die Kreistagswahl

Der CDU-Stadtverband Biberach hat jüngst 13 Kandidatinnen und Kandidaten für die Kreistagswahl im Wahlkreis I „Stadt Biberach“ für seine Liste nominiert. Dies meldet der Verband in einer Pressemitteilung. „Biberach ist mitsamt seinen Teilorten lebendig, wirtschaftsstark und kulturell florierend. Für eine gute Zukunft unserer Heimat und der Bürgerinnen und Bürger müssen die Biberacher Anliegen auch im Kreistag bestens vertreten werden. Hierfür haben wir starke, engagierte Kandidatinnen und Kandidaten für unsere CDU-Liste gewinnen können, die die Vielfalt in der Stadt und den Teilorten widerspiegeln“, schreibt CDU-Stadtverbandsvorsitzender Johann Wenz in der Meldung.

Angeführt wird die CDU-Liste von Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler, dem sich die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten alphabetische nach ihren Nachnamen anschließen. In geheimer Wahl wurden gewählt: Norbert Zeidler, Stephan Allgaier, Hans Beck, Luis Chavillie, Mechthild Greiner, Christian Jäger, Steffen Mayer, Daniel Orb, Petra Romer-Aschenbrenner, Peter Schilling, Birgit Schmogro, Andreas Wall, Johann Wenz.