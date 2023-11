So lange ist die Zufahrt zum Biberacher Viehmarktplatz noch gesperrt 

Noch ein bisschen Geduld müssen die Verkehrsteilnehmer und auch die Fußgänger in der Biberacher Innenstadt haben. Aktuell staut es sich vor allem nach Feierabend in einigen Straßen. Auch Fußgänger müssen rund um den Viehmarkt einen größeren Umweg in Kauf nehmen.

Der Grund ist die große Baustelle im Bereich der Sennhofgasse und Museumstraße. Hier laufen derzeit die Bauarbeiten für das Biberacher Nahwärmenetz in der Innenstadt.

Bis zu Beginn des Biberacher Weihnachtsmarkts wollen wir fertig sein. Peter Münsch

Ab 1. Dezember soll die Baustelle rund um den Viehmarkt allerdings wieder für den Verkehr freigegeben werden. „Bis zu Beginn des Biberacher Weihnachtsmarkts wollen wir fertig sein“, sagte Tiefbauamtsleiter Peter Münsch in der Sitzung des Bauausschusses am Donnerstagabend.

Auch rund um die Jugendkunstschule gibt es noch bis Ende November kein Durchkommen. (Foto: Tanja Bosch )

Im Frühjahr 2024 geht’s weiter

Seit August läuft diese Großbaustelle bereits, doch nun ist ein Ende in Sicht. Ab 13. November beginnt die Verlegung der neuen Trinkwasser- und Nahwärmeleitungen in der Sennhofgasse. Je nach Witterung sollen die Arbeiten aber laut Peter Münsch gut vorankommen.

Ab 15. November steht dann noch der Bau der Nahwärmeleitung an der benachbarten Danzigbrücke an. Und dann sollten die Arbeiten zumindest für dieses Jahr erledigt sein.

Ab Frühjahr 2024 gehen die Bauarbeiten dann wieder weiter. In der Sennhofgasse steht dann die Fertigstellung der Leitungsverlegung an und in der Museumstraße die endgültige Verlegung der Nahwärmeleitung.

Die Bauarbeiten sollen aber spätestens bis zum Beginn des Schützenfests endgültig abgeschlossen sein - und das Nahwärmenetz kann in Betrieb genommen werden.