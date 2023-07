Biberacher Abiturientin erhält Auszeichnung

Für die besten Absolventinnen und Absolventen der biotechnologischen Gymnasien in Baden–Württemberg haben die Verbände der chemischen und pharmazeutischen Industrie den Biotechnologie–Abiturpreis 2023 gestiftet. An 33 Abiturientinnen und Abiturienten mit dem Profilfach Biotechnologie wurde das Standardwerk für Biologen und Biotechnologen, „der Purves“ übergeben, wie der Verband mitteilt. Auch an der Matthias–Erzberger–Schule in Biberach gab es eine Auszeichnung: Maike Restle erhielt für ihre sehr gute Leistung den Preis von den Verbänden der chemischen und pharmazeutischen Industrie in Baden–Württemberg. Das knapp hundert Euro teure Buch, mit digitaler Erweiterung, bringt auf mehr als 2100 Seiten Wissen satt.

Schon in der Realschule hatte sich Maike Restle vor allem für den naturwissenschaftlichen Fächerbereich interessiert. Am Tag der offenen Tür wurde sie das erste Mal auf den biotechnologischen Zweig an der Matthias–Erzberger–Schule in Biberach aufmerksam. Das überzeugte sie, an der Schule ihr Abitur zu machen. Was ihr während der Schulzeit am besten gefiel? Sie fand die praktische Arbeit in den Laboren spannend. Auch das Thema Gentechnik fasziniert sie. Deshalb hat sich Maike Restle auch dazu entschlossen, im September eine Ausbildung zur Chemielaborantin zu absolvieren.