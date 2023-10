Fußball-Verbandsligist FV Biberach steht vor einem aktuell ganz wichtigen Auswärtsspiel. Die Mannschaft von Trainer Oliver Wild gastiert am Sonntag beim Tabellennachbarn TV Echterdingen. Die Partie wird um 15 Uhr angepfiffen.

Diese Fakten sollten Mut machen

Zwei Fakten sollten den Biberachern Mut machen: Erstens hat die Mannschaft zuletzt gegen die TSG Tübingen zu Null gespielt und hätte bei etwas mehr Spielglück auch gewinnen können und zweitens hat der TV Echterdingen am Mittwochabend im Derby bei Calcio Leinfelden-Echterdingen eine 0:5-Klatsche hinnehmen müssen.

Auf der anderen Seite ist da noch ein Spiel in Erinnerung, nämlich das Relegationsspiel gegen Echterdingen, das der FV Biberach in Reinstetten, also quasi vor eigenem Publikum, mit 3:6 verlor. In diesem Spiel war der Aufsteiger die klar bessere Mannschaft und der FV Biberach blieb nur dank des Aufstiegs von Normannia Gmünd in der Verbandsliga. „Ich habe das Spiel im Sommer gesehen und dabei einen starken Auftritt der Gäste erlebt“, erinnert sich Oliver Wild an die Partie im Waldstadion bei großer Hitze und großer Kulisse. Echterdingen habe damals verdient gewonnen und sei verdient aufgestiegen.

Deutliche rauere Luft

Aber der Verein habe nach ein paar Abgängen vor der Saison jetzt auch die deutliche rauere Luft der Verbandsliga zu spüren bekommen. Da wehe doch ein anderer Wind als in der teilweise beschaulichen Landesliga. Das gelte natürlich auch für sein Team. Nach Trainerwechsel und diversen Abgängen und zuletzt gehäuften Verletzungen und Krankheitsfällen müsse das Team auch erst wieder in die Spur finden. „Das ist nicht ganz einfach, wenn im Training teilweise nur zehn Spieler in dieser Woche auf dem Platz standen“, will Wild aber nicht jammern. Er hoffe und gehe davon aus, dass am Sonntag wieder ausreichend Spieler zur Verfügung stehen, notfalls werde der Kader wieder mit A-Junioren aufgefüllt.

„Die Lage ist natürlich nicht optimal, aber auch beim Gegner läuft es nicht rund“, stellt Wild fest. Beim TVE wurde kürzlich Aufstiegstrainer Giuseppe Iorfida entlassen und durch Landsmann Antonio Rizzo ersetzt. Aber auch der konnte das Debakel bei Calcio nicht verhindern. So steht Echterdingen mit sechs Punkten auf dem vorletzten Platz noch schlechter da als der FV Biberach. Ein echtes Kellerduell, das die Zuschauer da am Sonntag erwartet. Der Sieger hat wieder Anschluss ans Mittelfeld, dem Verlierer droht ein längerer Aufenthalt in der Abstiegszone.

Personelle Besetzung noch nicht klar

Wer letztlich für den Gast aus Biberach auflaufen wird, war dem Trainer Mitte der Woche auch noch nicht klar. Klar dürfte nur seine Forderung an die Mannschaft sein, sich für Gelb und Blau voll einzusetzen.