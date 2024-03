Nach einem deutlichen 46:31 (26:13)-Heimsieg gegen die HSG Friedrichshafen-Fischbach stehen die Bezirksliga-Handballer der TG Biberach kurz vor dem Aufstieg in die Landesliga. Gegen die Gäste vom Bodensee zeigte der Tabellenführer eine starke Vorstellung und blieb damit zudem zu Hause ungeschlagen.

Einen Ausrutscher wollte sich die TG vor der Osterpause und kurz vor dem großen Ziel Landesliga-Aufstieg nicht mehr leisten. Entsprechend motiviert ging das Team von Chefcoach Markus Klemencic-Müller und und Co-Trainer Jan Wille ins Spiel.

TG sorgt früh für klare Verhältnisse

Nachdem Biberach zunächst mit 0:1 im Hintertreffen lag, legte die TG durch Florian Kärcher, Moritz Düsterer und Linus Meinhardt vier Tore nach (4:1). Schnell war klar, wer an diesem Tag die bessere Mannschaft ist, auch wenn die Gäste den Rückstand zunächst noch im Bereich von vier, fünf Treffern halten konnten.

Beim Stand von 13:9 und nach einer Mannschaftsauszeit des TG-Trainergepanns legte Biberach dann Tor um Tor zwischen sich und die Gäste. In die Pause ging es mit einem deutlichen Vorsprung (27:13).

Alle Feldspieler unter den Torschützen

Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt war durch die starke Mannschaftsleistung der TG das Spiel entschieden. Die Biberacher ließen aber auch im zweiten Durchgang nicht locker. So konnten sich alle Feldspieler in die Torschützenliste eintragen und am Ende stand ein deutlicher 46:31-Heimsieg.

Bei noch drei zu spielenden Partien und vor dem Hintergrund, dass die beiden Verfolger Söflingen II und Feldkirch noch gegeneinander spielen, rückt der Aufstieg der TG nun in immer greifbarere Nähe. Nächstes Ziel ist nun die Partie gegen die SG Ulm & Wiblingen, die am 13. April in der heimischen Mali-Halle ausgetragen wird (Anpfiff: 19.30 Uhr).

Die Statistik zum Spiel:

TG Biberach - HSG Friedrichshafen-Fischbach 46:31 (26:13). TG: Ellek, Schätzle - Düsterer (7 Tore), Fimpel (5/1 davon per Siebenmeter), D. Krais (5), Meinhardt (5), Sandu (5), Streitlein (5), Gawatz (3), Kärcher (3), Manea (3), Röhrig (3), Frey (1), Hadzic (1). Z.: 180.