Biberach startet in die Interkulturellen Wochen

Die diesjährigen Interkulturellen Wochen der Stadt Biberach finden vom 8. September bis zum 30. November statt. Die Veranstaltungen reichen von Begegnungscafés, Kochabenden bis zu Vorträgen. Neben Biberach werden in diesem Jahr auch in einigen weiteren Städten und Gemeinden im Landkreis Veranstaltungen angeboten. Den Auftakt macht der interkulturelle Markt am Freitag, 8. September, ab 17 Uhr auf dem Marktplatz.

Der Integrationsbeauftragte der Stadt Biberach, Daniel Poßeckert, hat gemeinsam mit den Integrationsbeauftragten aus Laupheim und Ummendorf, der Ökumenischen Migrationsarbeit von Caritas und Diakonie, dem Deutschen Roten Kreuz und dem Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands ein Programm erarbeitet. Dieses beinhaltet interkulturelle Kochabende, Begegnungscafés, Vorträge, Lesungen und Filmabende. Für jedes Alter ist etwas dabei. Das Motto der Interkulturellen Woche lautet in diesem Jahr „Neue Räume“ und tritt für ein respektvolles und gleichberechtigtes Miteinander in der Gesellschaft ein.

Fester Bestandteil der Interkulturellen Wochen ist der Interkulturelle Markt am Freitag, 8. September, der in diesem Jahr mit dem zweiten Landesfestwochenende im Heimattagejahr zusammenfällt. Angeboten werden Informations– und Essensstände sowie Livemusik und DJ auf einer Kulturbühne. Für die jüngeren Besucher ist am frühen Abend das Spielmobil von Jugend–Aktiv vor Ort.

In Kooperation mit der Volkshochschule Biberach findet am 13. Oktober ein Fachvortrag über Deutschland und seine östlichen Nachbarn und am 24. November ein weiterer Vortrag über Russland zwischen Ost und West statt. Der Referent und Slawist Jakob Walosczyk war siebeneinhalb Jahre als Lektor des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) in der Ukraine tätig. Seit 2022 lebt er in Biberach und nimmt seine Tätigkeit gegenwärtig online wahr.

Die Migrationsberatung des Deutschen Roten Kreuzes lädt jeweils am 21. September, 26. Oktober und 16. November zu einem Austauschcafé in die DRK–Geschäftsstelle ein. In einem lockeren Rahmen bei Kaffee und Kuchen gibt es Raum für Gespräche über Alltagsthemen und zum gegenseitigen Kennenlernen. Ein weiteres Begegnungsangebot bietet das Familienzentrum Biberach am 13. Oktober mit dem Café Global an. Die Initiative „Über den Tellerrand“, die den Austausch zwischen Zugewanderten und Einheimischen fördern möchte, veranstaltet am 27. Oktober einen interkulturellen Kochabend.

Die Interkulturellen Wochen bieten auch die Möglichkeit, weitere Veranstaltungen im Landkreis zu besuchen, etwa bei einem Begegnungscafé im „Raum der Vielfalt“ in Laupheim oder einem Länderabend über Afghanistan in Ummendorf. Einen Überblick über sämtliche Angebote bietet ein Flyer, der in der Stadt unter anderem im Rathaus ausliegt und online auf der städtischen Homepage unter https://biberach–riss.de/IKW abgerufen werden kann.